禁3年級以下性別取向教學 佛州議會通過 州長將簽新法

圖為提出該案的州參議員巴克斯利。(美聯社)

佛羅里達州共和黨多數的州議會8日通過法案，禁止對幼稚園到三年級的學生進行性取向和性別認同的教育，法案已提交共和黨的州長德桑提斯(Ron DeSantis)，預計將被簽署為法律。

法案提出伊始就遭到男女同性戀 、雙性戀、跨性別和和酷兒等群體(LGBTQ )、維權組織、學生、全國民主黨 人、娛樂界乃至白宮的強烈反對，被認為是「不要說同性戀法案」(Don’t Say Gay)，民主黨人批評是將LGBTQ群體邊緣化。

同性戀的民主黨州眾議員史密斯(Carlos Smith)說：「法案是攻擊LGBTQ的武器，向年輕人發出『LGBTQ是不正常、危險和不當的群體，在學校應被禁止和審查』的錯誤訊號。」

法案剛提出時曾被拜登總統批評為「可惡」，州議會通過後不久，聯邦教育部長卡多納(Miguel Cardona)發表聲明說：「佛州領導人優先推動的這一法案將傷害最需要幫助的學生。」

法案規定：「校方或第三方不得在幼稚園至三年級進行性取向與性別認同的教學，也不得違反州府標準，在年齡不適的學生中進行，家長發現違規者可以舉報。」

提出法案的州眾議員哈定(Joe Harding)等共和黨人認為，LGBTQ應是家長與子女討論的話題，而不是教師，法案並不禁止學校自發性地討論這一話題，而是不能納入教學計畫。

法案在佛州引起許多抗議和學生罷課，提案初期數百名學生曾湧入州議會大廈，高呼支持同性戀的口號。

德桑提斯州長不滿法案被稱為「不要說同性戀法案」，表示教師與幼稚園到三年級的兒童討論LGBTQ不合適，「我們要向家長保證，不允許在教科書中出現。」