美銀行投資中國科技公司 該設限？ 政府兩派意見對立

美國應否限制銀行投資中國科技公司，白宮國安顧問蘇利文主張嚴限，但財政部和商務部反對。(美聯社)

美國應否限制銀行投資 中國科技公司，國安部門主張嚴限，但財政部、商務部反對，兩派意見對立，目前拜登 總統還沒做出最後裁決。

白宮 國安顧問蘇利文主張設限的最大理由是，美國的銀行不能助長中國發展會落到人民解放軍手上的軟體和硬體。

財政部和商務部反對設限的理由則是，美國銀行不去投資，歐洲和亞洲競爭對手照樣會去投資，美國企業反而失去競爭的機會。

拜登政府的對中政策多有猶豫不決處，投資中國科技業與新創公司只是其中一端。

川普政府國務院高官克拉奇(Keith Krach)力主設限；他說，「一般美國人毫無概念他們的錢，透過數百家惡性中國公司及其數千家相關公司欺瞞世人的交錯運作，正在支付中國的軍事武力與監視無所不在的種族屠殺政策。」

克拉奇說，雖然有些基金和投資人已經著手杯葛特定中國企業，「要加速這力道，政府必須進一步行動。」

川普主政時代，內閣兩派看法相左的現象就已發生，力阻美國資金流入中國的主張，就被當時的財長米努勤擋下。

去年夏天，蘇利文就力主取締幫助中國提升「科技能力」的美國公司，但白宮遲遲不予採行，讓學界和國會的鷹派甚感不滿，俄國侵略烏克蘭後，嚴厲對付中國企業的呼聲，一時恐難受到重視了。

和民主黨聯邦參議員凱西(Bob Casey)共同提案加強監視中國供應鏈的共和黨聯邦參議員孔寧(John Cornyn)說，國會應該早些就此事採取行動的，「現在有別的事插隊進來了。可是，再不行動，還是會有事情插隊進來。」

反對凱西-柯寧提案的美中商會說，參院法案和眾院版提升與中國競爭力法案一樣，設限範圍「太過廣泛。」眾院版的重點是設立520億元半導體發展基金，白宮還沒決定讓參院版併入眾院版，還是單獨立法。

參院版法案將限制美國企業與中國醫療、國防、能源產業的合作，但管不了資金流入中國科技業，因此，白宮另須頒布行政命令來限制。

白宮有權限制美國銀行、基金、金融機構投資中國半導體、人工智能、臉部辨認和其他監視技術與器材行業。法源是國際緊急經濟權力法。就算拜登簽署命命，執行的仍是財政部。