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德州法官：公衛考量 無證童依法遣返

編譯陳韻涵╱綜合7日電
法官裁定，拜登政府不能豁免前總統川普時代的無證移民兒童法令，這可能讓拜登政府的邊境巡邏隊仍需拒絕讓無證移民兒童入境。圖為移民在亞利桑納州尤瑪的邊界。(美聯社)
法官裁定，拜登政府不能豁免前總統川普時代的無證移民兒童法令，這可能讓拜登政府的邊境巡邏隊仍需拒絕讓無證移民兒童入境。圖為移民在亞利桑納州尤瑪的邊界。(美聯社)

德州地方法院法官皮特曼(Mark Pittman)日前裁定，拜登政府不能豁免前總統川普時代的無證移民兒童法令，這可能讓拜登政府的邊境巡邏隊(Border Patrol)仍需拒絕讓無證移民兒童入境。

新冠肺炎疫情之初，川普頒布具爭議的美國法典第42卷(Title 42)公衛政策，允許美方立刻驅逐試圖在邊界闖關的非法移民

拜登政府持續遵守此規定，但希望尋求豁免無證移民兒童；然而，川普任命的德州地方法院法官皮特曼裁決，美國法典第42卷無例外情況。

皮特曼表示，拜登政府沒有貫徹聯邦疾病防治中心(CDC)的法令，該法將未成年人排除在美國法典第42卷之外，形容他們「多變且不可靠」，且德州政府的財政已受到豁免移民兒童教育和醫療的開銷，出現不良影響。

皮特曼的裁決出爐之前數小時，華府一名法官裁定，禁止拜登政府利用美國法典第42卷驅逐返回母國後可能遭迫害的移民。

皮特曼這項裁決，成為德州成功阻止拜登政府移民計畫的最新例證。

德州另一名法官2月時阻撓100天的延長遣返令，最高法院去年8月支持德州法官對於「移民保護協議」(Migrant Protection Protocols)的看法，這也是川普時代最具爭議的移民計畫之一；「移民保護協議」將無證移民趕往墨西哥，又稱為「留在墨西哥」計畫，主要是留在墨西哥等候美國的難民聽證，而不是留在美境。這被視為川普政府打擊移民來美申請難民庇護。

拜登政府上任以來，已利用美國法典第42卷驅逐數十萬計非法移民，但向來排除無證兒童，並安排無證兒童到聯邦衛生部的庇護所。

皮特曼做出裁決後，尚不清楚拜登政府何時會開始驅逐無證兒童。

哥倫比亞廣播公司(CBS News) 報導，一名法官2020年11月阻止相關法令以來，迄今已有約1萬6000名無證未成年人遭驅逐。

非法移民 拜登 德州

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