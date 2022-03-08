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疑海地偷渡木船佛州擱淺 163人游上岸

編譯孫梁╱綜合7日電
圖為海地移民獲救後坐在沙灘上。(美聯社)
圖為海地移民獲救後坐在沙灘上。(美聯社)

一艘搭載數百名海地移民的木船6日晚間在佛羅里達州礁島群(Florida Keys)的淺水區擱淺，163人游泳上岸，其中許多人需要治療；聯邦官員質疑該案可能是人口走私集團企圖進行偷渡。

木船擱淺在佛州礁島群的拉戈礁(Key Largo)Ocean Reef Club附近，木船行駛至該海域時突然急劇傾斜；今年1月，另一艘載有176名海地人的船在不遠處的海域被攔截。

擱淺船上的移民包括婦女和兒童，海岸防衛隊和其他執法部門聞訊後趕來營救。海關與邊境保護局(CBP)的探員史洛沙(Walter Slosar)6日晚發推文說，許多移民需要醫療救護。

海岸防衛隊的少校內曼(Jason Neiman)也發推文說：「接到報告後，許多部門的反應迅速並密切合作，挽救了許多性命。」

尚不清楚多少移民被送醫治療，海岸防衛隊的照片顯示，大群的海地人在岸上披著毛巾。

邊界巡邏隊對木船展開調查，質疑可能是人口走私。

過去一周，海岸防衛隊在附近的巴哈馬群島攔截了兩艘搭載了數百名移民的海地船隻，其中一艘帆船搭載了179人，是2月28日在巴哈馬群島的安德羅斯島(Andros Island)外海發現；另一艘搭載123人，包括39名兒童，是3月4日在距巴哈馬群島的安圭拉礁(Anguilla Cay)約10哩處發現。

一艘搭載數百名海地移民的木船6日晚間在佛州礁島群的淺水區擱淺，163人游泳上岸。...
一艘搭載數百名海地移民的木船6日晚間在佛州礁島群的淺水區擱淺，163人游泳上岸。(美聯社)

移民 邊境 佛州

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