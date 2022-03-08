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高院拒審上訴 「天才老爹」恢復自由身

編譯郭宣含╱綜合7日電
最高法院拒絕審理「天才老爹」男星柯斯比(右)性侵定罪被推翻，使他獲得自由成定局。右為控告他性侵的康絲登。(美聯社)
最高法院拒絕審理「天才老爹」男星柯斯比(右)性侵定罪被推翻，使他獲得自由成定局。右為控告他性侵的康絲登。(美聯社)

聯邦最高法院7日拒審賓州最高法院推翻「天才老爹」男星柯斯比(Bill Cosby)性侵定罪案的上訴案，且不對此發表評論；此舉形同宣布84歲的柯斯比結束纏身官司，恢復自由之身。

柯斯比2018年遭定罪曾拖打天普大學(Temple University)前體育管理員康絲登(Andrea Constand)，他被判3至10年的刑期，隨即坐牢服刑。賓州最高法院去年6月才下令釋放他。

賓州法院裁定用來定罪柯斯比的證據不公平，賓州高院法官在裁決書指出，因為一名前檢察官2005年曾向柯斯比保證，柯斯比在民事程序中透露的證據不會被拿來對他提出刑事訴訟。但在後來的審理，賓州檢方採用了這些不利柯斯比的證據。柯斯比在牢中不停上訴，試圖翻案。賓州法院後來裁定檢方不當使用證據，下令釋放柯斯比。

賓州蒙哥馬利郡(Montgomery County)地區檢察官辦公室去年11月要求聯邦最高法院推翻裁決，並主張賓州法院裁決不當。

聯邦最高法院7日拒絕所請，似乎疲於處理任何有關柯斯比的起訴；柯斯比遭釋放時，已服刑近三年的時間。

蒙哥馬利郡地方檢察官史蒂爾(Kevin Steele)7日表示，他感謝法院的裁量，並稱此舉可能對全國造成無遠弗屆的負面影響；他在聲明中指出：「向美國最高法院申請審案是正確之舉，但顯然高院願意聽審的機會不大。」

起訴柯斯比案件的助理檢察官聯繫不上，無法回應。

柯斯比上訴律師珍妮佛‧邦讓(Jennifer Bonjean)先前指出，地方檢察官上訴到最高法院很不道德，並稱檢察官無法確定法庭上爭論的憲法問題；她也曾呼籲聯邦高院勿介入此案。

柯斯比與其家人的公關懷亞特(Andrew Wyatt)發出聲明表示，法官遵循法治，並保護所有公民的憲法權利；柯斯比的憲法權受到史蒂爾等人引誘交換，此舉該受譴責。

柯斯比的定罪案件是#MeToo反性騷運動中最知名的起訴案之一，許多面臨性騷的婦女紛紛出面指控。

賓州 檢察官 高院

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