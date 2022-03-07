阿拉斯加狗拉雪橇賽開跑 疫苗接種者才能參賽

阿拉斯加州舉世聞的艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽6日展開，曾五度摘冠的維吉尼亞州選手希維，今年準備挑戰成為史上第一位拿下六座獎盃的選手。(美聯社)

自1973年開始舉辦的艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽(Iditarod Trail Sled Dog Race)，是阿拉斯加州 舉世聞的一年一度盛大賽事，前兩年雖曾一度因疫情 一切從簡，取消開幕式及部分中繼站點，但也未曾停辦；今年由於疫情趨緩，雪橇比賽的開幕式再度回歸，不過仍因疫情受有部分現制。

主辦單位表示，比賽正式開始前，會安排選手在安克拉治(Anchorage)遊街，接受粉絲們的熱情歡呼；而賽事於6日在安克拉治北方的維洛鎮(Willow)開始，終點位於直線距離515哩外的諾姆市(Nome)，預計耗時九天左右；但由於新冠疫情持續延燒，今年所有參賽者須出示疫苗接種紀錄才能參賽，並延續去年裁撤部分中繼站點的做法，防止疫情擴散。

此外，參賽者抵達終點站前最後一站、距離諾姆77哩的白山市(White Mountain)後，必須停留八個小時，進一步確定沒有新冠症狀後才能再度出發；停留在白山市期間，也不允許住在當地建築物內，主辦單位有搭建專為阿拉斯加惡劣氣候設計的臨時木屋，供參賽者及狗狗盥洗、休息。

今年的參賽陣容依舊強大，曾五度摘冠的維吉尼亞州 選手希維(Dallas Seavey)，今年準備挑戰成為史上第一位拿下六座獎盃的選手；不過他同時表示，由於想多花點時間陪女兒長大，因此不論是否達成這項目標，今年都是他參加比賽的最後一年。

這項比賽雖是阿拉斯加州的盛事，但一直以來受動保團體批評；善待動物協會(PETA)以比賽對狗很殘酷為由，向全國贊助廠商施壓，其中賽事開辦30多年來一直作為比賽總部的安克拉治酒店將自明年起撤銷贊助；PETA還說自1973年以來，已有150多條狗在比賽中喪生。