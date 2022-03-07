人民車隊抵華府 大批民眾歡迎 周邊商品熱銷

數百輛車組成的「人民車隊」6日抵華府郊區，抗議新冠肺炎防疫措施。（美聯社）

數百輛卡車、皮卡、露營車、多功能車和廂型車組成的「人民車隊」(People's Convoy)6日抵華府 郊區，抗議新冠肺炎防疫 措施，呼籲政府解除緊急狀態，影響華府周遭交通；商人腦筋動得快，各項周邊商品熱銷，從服飾、旗幟、標語、貼紙到胸章等，價格介於5元到40元不等。

受加拿大抗疫防疫措施的卡車車隊啟發，美國車隊上月23日浩浩蕩蕩從加州出發，集結各地駕駛齊聚華府大會師，

沿途有大批民眾手持國旗夾道歡迎。（美聯社）

主辦單位表示，車隊7日將緩慢繞駛大華府環帶公路(Capital Beltway)，但不確定出發時間和發車地點。

數百輛車4、5日在華府西北方約80哩的黑格斯敦賽道(Hagerstown Speedway)賽車場集合，部分車輛5日已經駛上大華府環帶公路的兩線慢車道，部分駕駛出發時鳴喇叭，圍觀民眾揮舞國旗，夾道歡迎。

一列綿延兩哩的車隊6日上午行駛大華府環帶公路，但未造成堵車；車隊Telegram頻道顯示，這列車隊當天下午回到黑格斯敦賽道。

「人民車隊」訴求拜登 總統結束因應疫情發布的全國緊急狀態，解除相關防疫規定，指控聯邦政府違反憲法賦予人民的權利，不只執政黨，在野黨也有份。

「人民車隊」示威活動發起人布拉斯(Brian Brase)說：「我們不想讓封鎖華府，我們不是反疫苗者，我們只要自由，希望能有選擇。我們將展現我們有多龐大，以及我們多麼正視此問題。 」

車隊參加者的動機各不相同，在西馬里蘭(Western Maryland)集結的駕駛不滿職場疫苗強制令。

在高速公路上，群眾高呼反拜登的標語，並展現對前總統川普的支持。

眾多卡車前往司機環帶公路引起安全疑慮，華府、馬里蘭州和維吉尼亞州的警政單位嚴陣以待，密切關注車隊動向。

隨著車隊前進華府，沿途各地可見販售抗議車隊相關服飾、旗幟、標語、貼紙、胸章等紀念品的攤販。

這些商品傳達愛國、「川普2024」等右翼理念，以及「布蘭登加油」(Let's go Brandon)等辱罵拜登的暗語。

自由有其代價，這些紀念品每個最便宜5元起跳，迷你版「布蘭登加油」輪胎售價10元，金屬標語牌12元，各式熱銷旗幟要價20元；服飾商品也賣得很好，帽子、T恤、帽T售價從20元到40元不等。