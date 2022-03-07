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1分鐘住家變廢墟 龍捲風襲愛阿華州 7死包含2童

編譯洪毅／綜合5日電
愛阿華州龍捲風釀災。(美聯社)
愛阿華州龍捲風釀災。(美聯社)

愛阿華州最大城市第摩因(Des Moines)郊區5日遭到罕見的嚴重龍捲風襲擊，一路摧枯拉朽；當局表示，此災難已造成七人喪生，還有幾十棟房屋受災，為2008年以來愛州傷亡最慘重的龍捲風災情。

愛州麥迪遜郡(Madison County)急難官員阿雅拉(Diogenes Ayala)表示，襲擊麥迪遜郡的龍捲風約在下午4時30分成形，其致災造成六人死亡，其中包括兩名未滿五歲的兒童。

麥迪遜郡遭龍捲風侵襲約一個小時後，盧卡斯郡(Lucas County)遭到另一個龍捲風襲擊，一名待在Red Haw州立公園露營車內的民眾不幸喪命。

阿雅拉表示，其他受災狀況還包括四人受傷，以及約25至30棟房屋嚴重毀壞；阿雅拉說：「這是當地非常多年以來首見的嚴重災難。」

國家氣象局表示，襲擊麥迪遜郡的龍捲風強度至少為EF-3級，風速通常每小時超過130哩，達到可造成嚴重災損的級別。

第摩因南部及東部郊區在5日受到數個龍捲風襲擊，災損包括房屋受破壞，電線桿及樹木有些倒落在道路上、導致通行受阻，也有些電線桿及樹木砸落到汽車或屋頂上；此外，龍捲風造成停電，預估影響第摩因一帶約1萬名住戶。麥迪遜郡民眾溫蒂‧波基特(Wendy Burkett)說，當時她5日下午那時待在屋內，然後在附近工作的丈夫托尼(Tony)打電話說有龍捲風警報。

波基特走出屋外後，夫婦倆就看到已經成形的龍捲風，天空中還有飛來飛去的碎片，以及空氣中愈來愈大的呼嘯聲。

夫婦倆立刻帶著兩名女兒衝往地下室避難，在地下室避難、緊緊依偎在一起的時候，他們看到窗戶玻璃被吹成碎片，水管爆裂而水花四濺。

這場龍捲風大約1分鐘後就遠離，波基特家人都沒有受傷，但是當他們走出地下室後發現，他們的家已變成一片廢墟，有些原屬於這棟房屋的碎片還掛在樹梢上。

龍捲風 愛阿華州 汽車

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