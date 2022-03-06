我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我不能只是抗議」芝加哥新娘剛完婚 急返烏支援抗俄

「嗨 烏克蘭民宿 我要訂房」美國人挺烏 付費但不住

美國政治暴力多針對女性官員 受到辱罵多於男性2至10倍

記者胡玉立／綜合報導
圖為反對強制疫檢措施的男性民眾，抬著女州長惠特默的抺黑圖像抗議「暴君」。(美聯社)
圖為反對強制疫檢措施的男性民眾，抬著女州長惠特默的抺黑圖像抗議「暴君」。(美聯社)

2020年10月被聯邦調查局(FBI)及時破獲的試圖綁架密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)陰謀案，四名男被告8日將在密西根法庭受審。此案背後呈現了美國政治中愈來愈多的憤怒和暴力，它們不成比例地多針對女性民選官員，尤其是有色女性。

檢察官說，2020年6月來自不同州的一小群人因不滿強制性的新冠防疫措施，選在俄亥俄州會面，策畫推翻州府「暴君」；這些人在一周內選擇以密西根州州長惠特默作為綁架目標。惠特默並非唯一實施防疫限制措施的州長，這些人拿她當綁架目標，似有部分因為她是女性。

研究人員表示，與男性同行相比，女性面臨威脅暴力的可能性大得多。隨著愈來愈多女性當選，面臨的敵意愈來愈大；舉凡死亡威脅、武裝分子聚集家門外，或在社交群體超越政策立場的攻擊，使用性別或種族誹謗、羞辱其智力或外表。這些都可能導致女性離開公職或在阻止女性參選方面產生長遠影響，甚至逆轉國家多元進展。

波士頓第一位亞裔女市長吳弭，遭到歧視性的攻擊謾罵。(美聯社)
波士頓第一位亞裔女市長吳弭，遭到歧視性的攻擊謾罵。(美聯社)

對許多女性立法者或持續追蹤此類襲擊的人來說，惠特默綁架陰謀案件並不令他們特別感到驚訝或意外。他們指出，女性公職人員和候選人於網路和當面遭受凌虐辱罵的事，天天都在發生，在女性、尤其是有色人種女性身上發生的機率，遠高於男性，而且這種情況近年來似乎愈演愈烈。

以波士頓華裔市長吳弭為例，自她去年11月上任以來，一直面臨「無情的暴力威脅和仇恨襲擊」；她家門口幾乎每天都有人抗議，有的人從清晨開始就響起鼓聲和擴音器，有的立法者指責抗議者的用語根本是「公開的種族主義、反亞裔和性別歧視言論」。

曾在2020年寫過關於全球政治對婦女暴力行為書籍的羅格斯大學教授克魯克(Mona Lena Krook)表示，惠特默案的主控檢察官，可望在8日開始的庭審中提出男性被告長達數小時使用性別歧視與誹謗用語的談話紀錄，他們的憤怒源頭遠超出她的施政。「他們像是在說『她憑什麼認為自己可以告訴我們怎麼做？』」克魯克說：「因為她是女性，他們不覺得她有這個權力。我認為這些人是非常有針對性的。」

戰略對話研究所(Researchers for the Institute for Strategic Dialogue)研究人員衡量2020年大選國會候選人在網路上被濫罵的情況。結果發現，女性民主黨人在臉書上收到的辱罵評論，是男性同行的10倍；共和黨女性收到的辱罵性評論是男性同行的兩倍；少數族裔的女性立法者，更容易受到辱罵。

對惠特默來說，即使六名陰謀綁架她的男子已被聯邦提控，凌辱虐待仍在繼續。惠特默去年在受害者影響聲明中告訴法官，她看到抗議活動中有她被吊死的像，家附近有全副武裝者出沒，有人的抗議標語是「燒死女巫」；她寫道：「事情已永遠不同了。」

險遭歹徒綁架的密西根州女州長惠特默。(美聯社)
險遭歹徒綁架的密西根州女州長惠特默。(美聯社)

歧視 密西根州 防疫

上一則

法院：非法移民遣返 須評估安全風險

延伸閱讀

大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰

大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰
布林肯通話王毅：全球在看誰支持自由與主權

布林肯通話王毅：全球在看誰支持自由與主權
美國成功打撈墜南海F35 用的是租來的中國製打撈船

美國成功打撈墜南海F35 用的是租來的中國製打撈船
演講公司安排龐培歐訪台 台外交部：美國普遍做法

演講公司安排龐培歐訪台 台外交部：美國普遍做法

熱門新聞

警方封鎖通往教堂的街道，該教堂發生多名受害者致命的槍擊事件。美聯社

影／加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

2022-02-28 23:39
前國家安全會議陸軍中校維德曼(中)表示，前總統川普、前國務卿龐培歐以及福斯新聞網(Fox News)，都煽動俄羅斯總統普亭攻打烏克蘭。資料照。(Getty Images)

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

2022-03-01 11:25
微軟創辦人比爾蓋茲(左)前妻梅琳達(右)受訪表示，得知丈夫外遇後，她試圖寬恕，但後來明白，兩人的婚姻「不再健康了」。(美聯社)

梅琳達首談離婚 得知比爾蓋茲外遇「哭了很多天」

2022-03-02 21:24
中國外交部發言人汪文斌。（新華網）

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

2022-02-28 13:54
TJ高中的入學政策歧視亞裔學生，圖為為此興訟的「太平洋法律基金會」律師威爾克斯(Erin Wilcox，前)去年在法庭外提出控訴。(美聯社)

法官判定歧視亞裔 TJ高中須終止招生新制

2022-02-27 07:20
參院通過結束疫情緊急狀態，但拜登總統揚言否決 。圖為拜登上月在白宮發言時脫下口罩。(美聯社)

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

2022-03-04 22:21

超人氣

更多 >
香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰

大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰
丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心

丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心
武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出