法院：非法移民遣返 須評估安全風險

古巴母女上月6日在亞歷桑納州尤瑪市邊界，等待乘車到海關移民中心進行被驅逐出境之前的最後聽證。(美聯社)

華府特區 聯邦上訴法院4日裁定，為避免新冠病毒傳播，外籍人士向美國政府尋求庇護仍將受到疫情規定限制，不得停留於美國境內；但移民家庭 遭遣返 回祖國之前，將有機會提出申訴。

根據法院裁定，如果移民被遣返回國之後可能面臨迫害，則可向美國政府尋求人道保護。根據「暫緩遞解」(withholding of removal)條款以及聯合國禁止酷刑公約(United Nations Convention Against Torture)，移民如果遣返回到祖國可能面臨危險，替代方案則可能是被遣送到經認定為安全的第三國。

自從2020年3月以來，由於川普政府頒布疫情期間限制規定，美國主管機關已在美墨邊境遣返累計超過160萬名外籍人士，這些移民都沒有機會提出人道保護申請。

川普政府任內，美國疾病防治中心(CDC)援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定宣布，為避免新冠病毒傳播，非法入境移民在美墨邊境將直接遣返，不論是否準備向美國政府申請庇護。拜登政府上台後則延續了美國法典第42卷的規定。

華府特區聯邦上訴法院由三名法官組成的審議庭對於拜登政府延續川普政府的美國法典第42卷提出質疑。三名法官當中有兩人是由前總統歐巴馬任命進入聯邦法院，另一人則由川普任命。

川普任命的聯邦法官沃克爾(Justin Walker)在裁決書中寫道，自從兩年多前疾病防治中心頒布庇護申請限制以來，健康考量的前提已經出現大幅改變。

沃克爾指出：「疾病防治中心的規定如今看來就像來自沒有疫苗、病毒檢測與療法都非常稀少時期的古蹟，那個時空環境的疫情發展也充滿高度不確定。」

他指出，拜登政府對於延用美國法典第42卷並未提供詳細證據。

移民權益倡議團體表示，華府特區聯邦上訴法院的裁決象徵過去這段期間的努力，終於獲得部分勝利。

非營利法律諮詢團體「民權律師」(Lawyers for Civil Rights)執行主任艾斯賓諾薩-馬德瑞加(Ivan Espinoza-Madrigal)表示：「今天的裁決並未撤銷美國法典第42卷規定，不過卻豎立了保護移民的法律與程序保護措施。今後移民將不會在沒有預先經過評估返回祖國是否得以安全之前，就被遣返回國。」