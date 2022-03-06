攜大麻電子菸 WNBA球星格林納俄機場被捕

31歲的美女籃隊選手中鋒格林納(右)。(美聯社)

美國女籃選手、WNBA 明星球員、鳳凰水星(Phoenix Mercury)女籃隊的中鋒格林納(Brittney Griner)，在莫斯科被以毒品罪名拘留。現年31歲的格林納命運已被捲入俄羅斯 與西方世界因烏克蘭而產生的危險對峙中。

俄羅斯聯邦海關總署5日的聲明沒有公布球員姓名，只表示此球員曾隨美國隊贏得兩枚奧運金牌；聲明稱，官員在莫斯科附近的謝列梅捷沃機場發現她的行李有含大麻油的電子煙，因此將她拘留。

俄羅斯塔斯社(Tass)報導，被扣留的球員是格林納。格林納曾七次入選WNBA全明星隊，2021年和2016年隨美國女籃隊奪得奧運金牌。

31歲的美女籃隊選手中鋒格林納。(路透)

俄羅斯海關總署發布的影片顯示一名疑似格林納的旅客在機場通過安檢，有人從她的行李中取出一個包裹。俄海關總署聲明指出，機場篩查事件發生在2月；這表示格林納可能已至少被拘留了幾天。聲明還稱，俄羅斯已成立涉及大規模運輸毒品案，最高可判處10年徒刑。

格林納的經紀人柯拉絲(Lindsay Kagawa Colas) 聲明表示，「我們知道格林納在俄羅斯的情況，並與她及她在俄羅斯的法律代表、她的家人、球隊、WNBA及NBA保持密切聯繫。」「我們無法對此案細節做進一步評論，我們正努力讓她回家，她的身心健康是我們最關心的事。」

國務院數週以來一直警告國人不要前往俄羅斯，5日更新旅遊建議，要求國人不要前往俄羅斯，並敦促美國公民 立即離開俄羅斯，理由是俄羅斯入侵烏克蘭，「俄羅斯政府安全部門官員可能騷擾美國公民」及「美國駐莫斯科大使館協助在俄國的美國公民的能力有限」。

美國前駐俄大使麥克福爾(Michael McFaul)表示，他不清楚格林納被拘留的事，但「格林納被捕，應是所有在俄羅斯的美國人的一記警鐘。停下業務，趕快離開。」

國務院發言人表示，美國知道有關格林納被捕的報導，美國為在海外被捕的美國人提供領事服務。WNBA聲明指出，「WNBA全力支持格林納，我們的首要任務是讓她迅速安全返國。」

許多WNBA球員在美聯休賽期在薪水更豐厚的俄羅斯參賽；格林納曾效力俄羅斯葉卡捷琳堡隊(UMMC Ekaterinburg)多年。WNBA發言人5日表示，所有WNBA球員除了格林納之外，都已離開俄羅斯和烏克蘭。