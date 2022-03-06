2個月近6000人從墨入境 申請美庇護難民 俄人居首

今年頭兩個月，近6000俄羅斯人透過入境墨西哥到美國申請庇護。圖為邊界巡邏隊員登記移民資料。(美聯社)

「每日郵報」(Daily Mail)報導，數以千計的俄羅斯 人透過入境墨西哥 到美國申請庇護 ，原因是俄羅斯人到墨西哥毋須簽證，故成為到美國的跳板；有成功者甚至製作視頻，指導有意者如何效法。

根據美國海關及邊境保護局(Customs and Border Protection)的數據，僅在今年首兩個月，就有5984名俄羅斯人尋求庇護，相對2021年全年只有3893人。

總部位於加州的難民服務組織「聖地亞哥快速反應網絡(San Diego Rapid Response Network)表示，向該組織求助的各國難民裡，俄羅斯人已排在首位；隨著俄國侵略烏克蘭，向美國尋求庇護的俄羅斯人，已超過古巴人和亞美尼亞人。

從成功者製作的視頻裡可以看到，他們先前往墨西哥，然後到與美國加州接壤的墨西哥邊境城鎮提璜納(Tijuana)，經聖伊西德羅(San Ysidro)及奧泰梅薩(Otay Mesa)兩個口岸進入美國，然後向邊境巡邏隊員自首及申請庇護。

他們的目的地包括紐約市、西雅圖及沙加緬度(Sacramento)，這些城市都有大量的俄羅斯移民。

邁阿密移民律師穆拉托娃(Ekaterina Mouratova)表示，當俄羅斯進攻烏克蘭時，即時收到數百封來自俄烏兩國的電郵及電話查詢。來自烏克蘭可以理解，但來自俄羅斯的查詢，說明了他們感到害怕，包括害怕俄羅斯在制裁下會成為下一個古巴。

她指出，抵達墨西哥然後越境到美國申請庇護的講俄語的人，持續大幅增加。

穆拉托娃說，墨西哥是允許俄羅斯人免旅遊簽證入境的少數國家之一，相對需要簽證的西歐而言，美國成為一個更好的選擇。

她表示，大多數俄羅斯人的庇護申請都是成功的，其中最好的理由說是為了逃避徵兵；政治觀點也是個好理由，例如聲稱曾在臉書或Instagram等社交媒體發帖反戰，然後遭到政治迫害等等。她又說，甚至有人只在網上發布一些照片，儘管從沒參加集會或公開發言，也同樣獲准庇護。這無疑鼓勵不少俄羅斯人循此途徑到美國。