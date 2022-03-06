俄烏戰亂 當地美國囚犯返國希望渺茫

俄國侵略烏克蘭，使美俄關係結凍，包括陸戰隊退役隊員瑞德在內的美國囚犯自俄返國的希望更加渺茫。圖為瑞德的父母拿著兒子的照片。(美聯社)

烏克蘭 遭到惡鄰俄羅斯侵略，美國與俄國 關係結凍，美國囚犯自俄、烏被送返國的希望更加渺茫。

陸戰隊退役隊員瑞德(Trevor Reed)和企業主管惠藍(Paul Whelan)在俄服刑，在美家人一直希望兩國可以透過交換囚犯等方式，讓他們回國；在俄軍侵入烏克蘭以後，這兩人獲釋的機會恐怕更低了。

瑞德的母親寶拉‧瑞德告訴美聯社，戰亂對她兒子獲釋，顯然毫無助益。他父親喬伊‧瑞德更擔心，如果戰事拖長，俄方可能增加他兒子的罪名，「如果他還活著，他們也會永久拘禁他，這種事在俄國非不尋常。」

為父最擔心的是，兩大強國斷絕溝通的話，美國政府救他兒子回國的機會就沒了。老瑞德說，即使冷戰期間，兩國都保持溝通管道，現在居然有人倡議關閉大使館 ，切斷溝通管道，「兩大核武強權互不說話卻互相敵對，這將是巨大的錯誤。」

國務院發言人波特說，政府的優先事項是「所有美國人，包括瑞德和惠藍的安全。」

德州人瑞德於2020年因聚會醉酒，把送他到警局的俄國警察毆傷，遭判九年徒刑，他父親說，他在獄中健康惡化，最近還吐血。美國政府認為瑞德案件是冤獄。

密西根企業保安主管惠藍也是2020年遭間諜罪名判刑16年，他家人說，俄方根本就是「欲加之罪」。

他妹妹伊麗莎白‧惠藍這幾天拼命在推特等社媒上追蹤烏克蘭新聞，深恐戰事誤了救她哥哥出獄返國的大事，也擔心「鐵幕」將再度圍住東歐地區。

她希望美國政府利用制裁談判的機會，把她哥哥和瑞德一起救出來。

她認為，資產遭扣押的俄國寡頭大亨們，一定會考慮拿這兩人的生命與自由換取自己在海外的巨大利益。

烏克蘭目前囚禁北達科達州農民葛若斯展(Kurt Groszhans)，罪名是謀畫刺殺現任內閣閣員。葛若斯展家人和支持者都說，這是莫須有的罪名，旨在封他口，讓他不敢透露烏克蘭高官的貪腐髒事。

他姊姊克瑞斯提(Kristi Magnusson)擔心，美駐烏大使館遷離基輔後，就沒人可就近照看他了。