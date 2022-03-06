我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我不能只是抗議」芝加哥新娘剛完婚 急返烏支援抗俄

「嗨 烏克蘭民宿 我要訂房」美國人挺烏 付費但不住

俄烏戰亂 當地美國囚犯返國希望渺茫

記者張聲肇／綜合報導
俄國侵略烏克蘭，使美俄關係結凍，包括陸戰隊退役隊員瑞德在內的美國囚犯自俄返國的希望更加渺茫。圖為瑞德的父母拿著兒子的照片。(美聯社)
俄國侵略烏克蘭，使美俄關係結凍，包括陸戰隊退役隊員瑞德在內的美國囚犯自俄返國的希望更加渺茫。圖為瑞德的父母拿著兒子的照片。(美聯社)

烏克蘭遭到惡鄰俄羅斯侵略，美國與俄國關係結凍，美國囚犯自俄、烏被送返國的希望更加渺茫。

陸戰隊退役隊員瑞德(Trevor Reed)和企業主管惠藍(Paul Whelan)在俄服刑，在美家人一直希望兩國可以透過交換囚犯等方式，讓他們回國；在俄軍侵入烏克蘭以後，這兩人獲釋的機會恐怕更低了。

瑞德的母親寶拉‧瑞德告訴美聯社，戰亂對她兒子獲釋，顯然毫無助益。他父親喬伊‧瑞德更擔心，如果戰事拖長，俄方可能增加他兒子的罪名，「如果他還活著，他們也會永久拘禁他，這種事在俄國非不尋常。」

為父最擔心的是，兩大強國斷絕溝通的話，美國政府救他兒子回國的機會就沒了。老瑞德說，即使冷戰期間，兩國都保持溝通管道，現在居然有人倡議關閉大使館，切斷溝通管道，「兩大核武強權互不說話卻互相敵對，這將是巨大的錯誤。」

國務院發言人波特說，政府的優先事項是「所有美國人，包括瑞德和惠藍的安全。」

德州人瑞德於2020年因聚會醉酒，把送他到警局的俄國警察毆傷，遭判九年徒刑，他父親說，他在獄中健康惡化，最近還吐血。美國政府認為瑞德案件是冤獄。

密西根企業保安主管惠藍也是2020年遭間諜罪名判刑16年，他家人說，俄方根本就是「欲加之罪」。

他妹妹伊麗莎白‧惠藍這幾天拼命在推特等社媒上追蹤烏克蘭新聞，深恐戰事誤了救她哥哥出獄返國的大事，也擔心「鐵幕」將再度圍住東歐地區。

她希望美國政府利用制裁談判的機會，把她哥哥和瑞德一起救出來。

她認為，資產遭扣押的俄國寡頭大亨們，一定會考慮拿這兩人的生命與自由換取自己在海外的巨大利益。

烏克蘭目前囚禁北達科達州農民葛若斯展(Kurt Groszhans)，罪名是謀畫刺殺現任內閣閣員。葛若斯展家人和支持者都說，這是莫須有的罪名，旨在封他口，讓他不敢透露烏克蘭高官的貪腐髒事。

他姊姊克瑞斯提(Kristi Magnusson)擔心，美駐烏大使館遷離基輔後，就沒人可就近照看他了。

烏克蘭 俄國 大使館

上一則

波蘭若提供烏克蘭米格-29戰機 美可望拿美製戰機作補償

下一則

攜大麻電子菸 WNBA球星格林納俄機場被捕

延伸閱讀

股神加持+俄烏效應 這家石油公司股價1周飆升42%

股神加持+俄烏效應 這家石油公司股價1周飆升42%
德國智庫：制裁重創俄國經濟 社會不滿將升高

德國智庫：制裁重創俄國經濟 社會不滿將升高
「歡迎下地獄，俄國侵略者」澤倫斯基故鄉父老力挺子弟

「歡迎下地獄，俄國侵略者」澤倫斯基故鄉父老力挺子弟
俄國大打宣傳戰 12歲童星淪普亭洗腦工具

俄國大打宣傳戰 12歲童星淪普亭洗腦工具

熱門新聞

警方封鎖通往教堂的街道，該教堂發生多名受害者致命的槍擊事件。美聯社

影／加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

2022-02-28 23:39
前國家安全會議陸軍中校維德曼(中)表示，前總統川普、前國務卿龐培歐以及福斯新聞網(Fox News)，都煽動俄羅斯總統普亭攻打烏克蘭。資料照。(Getty Images)

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

2022-03-01 11:25
微軟創辦人比爾蓋茲(左)前妻梅琳達(右)受訪表示，得知丈夫外遇後，她試圖寬恕，但後來明白，兩人的婚姻「不再健康了」。(美聯社)

梅琳達首談離婚 得知比爾蓋茲外遇「哭了很多天」

2022-03-02 21:24
中國外交部發言人汪文斌。（新華網）

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

2022-02-28 13:54
TJ高中的入學政策歧視亞裔學生，圖為為此興訟的「太平洋法律基金會」律師威爾克斯(Erin Wilcox，前)去年在法庭外提出控訴。(美聯社)

法官判定歧視亞裔 TJ高中須終止招生新制

2022-02-27 07:20
參院通過結束疫情緊急狀態，但拜登總統揚言否決 。圖為拜登上月在白宮發言時脫下口罩。(美聯社)

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

2022-03-04 22:21

超人氣

更多 >
香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰

大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰
丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心

丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心
武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出