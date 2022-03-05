門檻提高 佛州議會通過法案 禁止懷孕15周後墮胎

佛州議會通過法案，提高墮胎門檻至懷孕15周以後，且未將性犯罪、亂倫等情事排除於外。圖為支持墮胎權的民眾在奧蘭多示威。(美聯社)

佛州 議會通過法案，提高墮胎 門檻至懷孕15周以後，且未將性犯罪、亂倫等情事排除於外；佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)預計不會否決法案，象徵著南方墮胎權益相對寬鬆的佛州，對墮胎的看法也逐漸轉向保守。

紐約時報報導，佛州現行法令禁止懷孕24周以後的墮胎，大體上依循聯邦最高法院1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決中認定民眾應有的墮胎權；而南方對墮胎的看法相對較保守，如德州新通過的法令甚至將墮胎權壓在懷孕六周之內。

因此，佛州成為南方許多需要墮胎的婦女幾十年來的首選之地；但是近期佛州以密西西比州法案為藍本，幾乎限制所有懷孕15周以後墮胎的法案，繼2月在眾議會通過之後，又在3日於參議會以23票對15票通過，預料德桑提斯不會否決法案。

佛州提高墮胎門檻，標誌著國內與政治立場相連、對特定議題的深入分化；雖然佛州長期以較反對寬鬆墮胎權的共和黨占優勢，但是領先幅度相對不高，由於政黨競爭激烈，讓佛州鮮有立場特別鮮明的法案。

修正墮胎制度之前，佛州上周通過法案，禁止向三年級以下學生教授性傾向或性別認同議題的內容，也禁止學校、企業向學生或員工傳遞「人與生俱來就具種族主義、性別歧視傾向」的內容；去年則是禁止跨性別人士參與特定分性別的賽事。

支持提高墮胎門檻的人士主張，懷胎15周之後的胎兒的生命已顯著成形，佛州州參議員柏吉斯(Danny Burgess)就說，胎兒在腹中最為無助而脆弱，但是他們的生命也是重要的。

至於反對高墮胎門檻人士，則通常關注懷孕婦女的權益地位，尤其是性犯罪受害者，或是可能導致部分婦女尋求不安全墮胎的風險，還有高度政治化等問題。

繼佛州之後，亞利桑納及西維吉尼亞州 也在考慮仿效密西西比及佛州的法案，建立新的墮胎制度。