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類鴉片藥案 普度與各州和解 薩克勒家族同意拿出60億元

記者胡玉立／綜合報導
處方止痛藥「奧施康定」製造商普度藥廠，3日與美國各州達成新和解協議。圖於位於康州的普度藥廠總部。(美聯社)
處方止痛藥「奧施康定」製造商普度藥廠，3日與美國各州達成新和解協議。圖於位於康州的普度藥廠總部。(美聯社)

處方止痛藥「奧施康定」(OxyContin)製造商普度藥廠(Purdue Pharma)，3日與各州達成新和解協議；擁有普度藥廠的薩克勒(Sackler)家族同意拿出增至60億元現金，以免該家族成員在這場類鴉片藥物危機中遭到民事訴訟。

普度藥廠原本提出的破產和解協議，之前遭八個州和哥倫比亞特區提出上訴；在薩克勒家族同意投入更多現金(原本為45億元現金)並接受其他條款後，這些州已同意簽署新和解協議。

和解協議總價值可能超過100億元。薩克勒家族成員將放棄對普度藥廠的控制權，普度藥廠轉變為新實體，利潤用於解決類鴉片藥物危機。但這項協議並不會保護薩克勒家庭成員免受刑事指控。

薩克勒家人並未明確道歉，但對普度藥廠生產的「奧施康定」止痛藥造成的傷害和損失，表示遺憾。他們的聲明寫道：「家族在各方面行動合法，但感到非常遺憾，持續幫助慢性疼痛患者的處方藥『奧施康定』，意外成為類鴉片藥物危機的一部分；這場危機讓太多家庭和社區蒙受悲痛和損失。」

根據和解協議，受害者9日將在法庭舉行線上會談，與薩克勒家族討論事宜。

此和解協議已列入提交給紐約白原的美國破產法院報告中，且須得到法官批准。之前反對稍早和解協議版本的八個州包括：加州、康州、德拉瓦州、馬里蘭州、俄勒岡州、羅德島州、佛蒙特州和華盛頓州，外加華盛頓特區。州檢察長之前的反對理由是，協議未適當追究薩克勒家族成員責任。

達成和解協議後，有家長表示心情矛盾，他們很高興有更多錢為沉迷類鴉片藥物的子女提供成癮治療，但對薩克勒一家仍然富有且可以逃避更多責任，感到沮喪。

新澤西州家長畢許(Ed Bisch)的18歲兒子在20年前死於用藥過量，他很高興各州共同推動薩克勒家族支付更多費用，但他仍視這項和解協議為「可怕的交易」，因為許多親人已死的家庭將看不到錢，薩克勒一家卻能保有自己的財富。「他們還是賺了數十億元，」畢許說：「沒有牢獄之災，威懾力在哪裡？因為他們的貪婪，我們喪失了兩代人。」

大部分和解金額將流向州和地方政府、美洲原住民部落和醫院，用於應對阿片類藥物危機；這場危機與過去20年來美國有逾50萬人死亡有關。和解協議的關鍵條款包括，個人受害者及倖存者將共享7億5000萬元基金；之前已有約14萬9000人索賠，有資格分得該基金。

破產 新澤西州 加州

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