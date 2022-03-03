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類鴉片藥求償案獲延三周 普度和解有望

記者張聲肇╱綜合報導
類鴉片藥求償案的事主薩克勒家族2日獲法庭許可，延長三周的時間，與訟方達成和解協議。圖為示威民眾製作奧施康定藥瓶，以抗議普度藥廠和薩克勒家族導致類鴉片藥物危機。(美聯社)
類鴉片藥求償案的事主薩克勒家族2日獲法庭許可，延長三周的時間，與訟方達成和解協議。圖為示威民眾製作奧施康定藥瓶，以抗議普度藥廠和薩克勒家族導致類鴉片藥物危機。(美聯社)

類鴉片藥物濫用求償案的被告薩克勒家族2日獲法庭許可，延長三周的時間，與訟方達成和解協議，聯邦破產法官德雷恩(Robert Drain)說，薩克勒家族破產申請案在3月23日之前仍有效。

德雷恩委派的仲裁法官雪莉‧查普曼(Shelley Chapman)於同日表示願意留任，顯示這起官司和解結案的可能性仍很大。留任的目的是「參與次要和解條款起草工作。」德雷恩說，仲裁工作的進行，「朝查普曼法官所希望的方向」前進。

代表訟方的律師暫時不能公開兩造協議內容，支持受害人的社團甚表不滿。

爭議焦點的類鴉片止痛劑是薩克勒家族擁有的普度製藥廠所生產，曾在20多年期間內，因為用藥過量、成癮問題，造成全國50萬人死亡，無數人受害，各州、地方及原住民社區紛紛提告求償，普度藥廠頓時成為數千起官司追討的對象。

普度藥廠為了一了百了解決官司，於2019年申請破產。

多數提告單位同意去年兩造達成的45億元和解方案，條件包括由薩克勒家族拿出這筆錢等值的現金和慈善資產，然後交出經營權，由接棒人接手，新公司須拿出一筆盈餘，繼續解決類鴉片劑的後遺症。本方案執行後，薩克勒家族就可完全免除藥害相關的法律責任。至於和解款，主要用來解決藥害造成的個人健康與社區破壞問題。

加州、康州、德拉瓦州、華府特區、馬里蘭州、俄勒岡州、羅德島州、佛蒙特州和華盛頓州檢察長不接受目前的和解條件，理由是對薩克勒家族成員的究責，不夠徹底。

華府聯邦法院去年12月針對和解案的上訴做出裁決，說除非所有原告都同意，才能達成和解。

破產法院無權裁准目前的和解協議。普度雖然不服，也提出上訴，但也請仲裁法官繼續和前述9州/區檢察長談判。

查普曼說，這九州當中，大多數在上月接受薩克勒家族把和解金提高到55至60億元的新方案，從45億元多出來的款項，部分可給不參與和解的州運用。受害人及遺族可分得7.5億元的條款沒變。

破產 華府特區 加州

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