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運輸部：廣設行人腳踏車專用道 聯邦才給交通補助款

記者張聲肇╱綜合報導
運輸部2日表示，不廣設行人腳踏車專用道的地方政府，可能拿不到聯邦的交通建設補助款。(美聯社)
運輸部2日表示，不廣設行人腳踏車專用道的地方政府，可能拿不到聯邦的交通建設補助款。(美聯社)

州政府專注駕駛人利益的舊習要改變了，運輸部2日表示，不廣設行人腳踏車專用道的地方政府，可能拿不到聯邦的交通建設補助款。

運輸部提交國會的報告說，21世紀的道路，使用者很多元化，用路人的安全與健康是交通施政重點；公共交通工具乘客、電動摩托車、優步共乘者上下車地點、送貨工人的需要，都要兼顧。

基於上述新世紀交通安全與路人健康觀，運輸部說，聯邦交通補助款將優先撥給考慮到自行車道、交通圓環、擴大人行道、行人專用道、改善公車站以及共乘車道變換標誌等的地方政府。

過去，地方政府拿到交通建設經費，首要考慮就是擴大路面，增加車道，紓解塞車、提升車流速度為主，「受害」的卻是交通繁忙區附近的低收入戶住宅區，通常也就是有色人種聚集區。運輸部長布塔朱吉說，這種思考要改了。

布塔朱吉說，安全仍是首要考量；運輸部應國會要求，提出新冠病疫期間，交通事故死亡人數激增的因應之道。

其中，聯邦公路管理局(FHA)提出的「完善街道」方案，其實是無數地方政府已陸續實施的方案，旨在「逆轉車禍死亡與重傷漸增的趨勢，創造更健康、更節能、更平等的路面交通系統，對所有用路人的安全都有正面的效應。」

全美交通事故死亡人數，約三分之一是汽車外面的人，剛公布的2020年車禍死亡人數是3萬8824，其中不少是騎機車和自行車的人。

FHA副局長波拉克(Stephanie Pollack)說，完善的街道要讓每一個用路上行人都安全，也感覺安全，「如果我們沒有更安全的道路，讓開車人慢下來、慢到安全速度的道路，就無法讓路上的所有人都安全。」

這項補助重點的改變，對許多城市都是好消息。多年來，許多城市希望交通系統更節能友善，減緩交通降低傷亡，連結被汽車道分開的社區，這方面的需求，有些州政府聽而不聞，現在終於可以靠聯邦直接補助了。

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