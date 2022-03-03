民主黨聯邦參議員曼欽聯手參院共和黨 擋婦女健保法案

參院共和黨以及民主黨聯邦參議員曼欽(圖)聯手反對討論一項保護全國墮胎權的法案。(美聯社)

參院日前阻止討論一項保護全國墮胎 權的法案，共和黨 以及民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)反對繼續討論此法案，參院表決46票同意和48票反對，以14票之差未達啟動討論的60票門檻。

「婦女健康保護法」(Women's Health Protection Act)於2013年提出，儘管多州已通過墮胎限制，但該法仍支持聯邦法的墮胎權；眾院 去年9月通過此法，但議員多依兩黨立場投票。

此法案刪減許多支持者所謂「沒醫療必要」的墮胎限制，包括強制等待期、反墮胎諮詢、遠距墮胎藥禁令和許多尚在安排中的限制；墮胎診所必須遵守特定組織架構與雇員政策，許多診所因此關門大吉。

有些支持墮胎權的共和黨議員稱此案太過「極端」，他們認為此法已遠遠超出「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)和「全國計畫生育委員會控告凱西案」(Planned Parenthood v. Casey)做出的裁決先例。

聯邦共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)和穆考斯基(Lisa Murkowski)28日表決前提出一項修正案，希望將上述兩案立法，但不列入「婦女健康保護法」中有疑義之處。

穆考斯基在聲明中指出：「我向來支持女性選擇權，但我的立場並非毫無界線，這份具黨派性的『婦女健康保護法』實在太超過。 」

「婦女健康保護法」自2013年後陸續在國會中重提四次，但直到德州去年9月限制墮胎禁令，該案才獲表決。在眾院議長波若西(Nancy Pelosi)強力支持下，德州禁令生效不到一個月，眾院便通過此案。

參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)表示，這是全國婦女生殖權的黑暗日，聯邦最高法院即將在未來數月嚴格限制墮胎權。

聯邦共和黨參議員蘭克福德(James Lankford)表示，該案是國會目前最極端支持墮胎權的法案。

全國目前約有60%民眾認為，所有或部分案件中墮胎應該合法；此數字在過去30年變動不大。