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聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

奪命熱浪 未來30年北美夏季常態 增溫1.5度內仍難免

記者張聲肇╱綜合報導
聯合國報告稱，類似去年在美西、加西造成600人死亡的熱浪，未來30年將是北美夏季日常。圖為一名志工在去年熱浪期間幫忙運送瓶裝水到避暑中心。(美聯社)
聯合國報告稱，類似去年在美西、加西造成600人死亡的熱浪，未來30年將是北美夏季日常。圖為一名志工在去年熱浪期間幫忙運送瓶裝水到避暑中心。(美聯社)

依據聯合國最新氣候報告有關北美地區未來的衝擊中，類似去年在美西、加西造成600人死亡的熱浪，未來30年將是北美夏季的常態，即使溫度增加不到攝氏1.5度仍難免。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)本周出版的最新報告中，列舉了全球暖化對人體健康、食物安全和經濟運作的衝擊，並警告避災人潮難免，因為越來越多地方將不適人居。

對美國西部而言，氣候變遷的最大衝擊將是旱災、極端的熱天氣和森林野火；墨西哥灣區則將面對劇烈的颶風，以及海平面高升。中西部和東北部雨量增多，洪水為患，危及住宅區，也破壞農業生產。

2019年夏天，中西部和南部的水災，不但阻斷密西西比河的接駁運輸，也毀壞俄亥俄和印第安納州的農田；更早些，不同類型的驟雨洪水還沖壞了內布拉斯加州的歐福特空軍基地。

極端氣候的經濟衝擊絕不可小覷：水溫增高，海洋酸化，將破壞漁產的商業捕撈，熱浪意謂玉米大豆等經濟作物產量可能下降，乾旱表示植披面積減少，家禽家畜產量難免受損。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)說，1980年以來，美國有35場與颶風無關的洪水，共造成逾10億元的財物損失，其中一半以上發生於2010年以後。

聯合國報告當中，北美章節的主撰稿人、國家大氣研究中心研究員米勒(Kathleen Miller)說，正因為美國直接承受氣候變遷的衝擊，各界應加緊腳步商議對策，確認優先事項，以期化解「日益升高的威脅。」

報告仍寄望大家能夠延緩氣候變遷，至少能夠想出適應極端氣候的辦法，而「提告人類適應氣候的韌性」，關鍵在於把社會上最弱勢的族群當作優先保護、幫助的對象。

協助弱勢適應一事，例如西雅圖只有44%住戶裝有冷氣，波特蘭市政府考慮實施氣溫超過華氏100度就發布熱浪警告，也已編列預算，分配1.5萬台消熱幫浦給需要的大樓與住戶；俄勒岡市議會也在研議，補助1500萬元，給弱勢團體或個人購買空氣濾清器、冷氣機和消熱幫浦。獨居老人、身障窮人將是補助的首要對象。

氣候變遷 洪水 聯合國

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