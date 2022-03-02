FDA：1嬰死亡 亞培召回三款汙染奶粉

食品暨藥物管理局宣布亞培公司(Abbott Laboratories)進一步召回部分其罐底的數字編號為22至37，並包含「K8、SH、Z2」等字樣的心美力(Similac)PM 60/40罐裝和盒裝嬰兒配方奶粉。(圖取自FDA官網)

美國食品暨藥物管理局(FDA )2月28日表示，在有嬰兒接觸到嬰兒配方奶粉死亡後，亞培公司(Abbott Laboratories)進一步召回密西根州 工廠生產的部分心美力(Similac) PM 60/40罐裝和盒裝嬰兒配方奶粉；這些被召回的奶粉在美國和以色列銷售。

FDA表示，目前正在調查的消費者投訴，包括四起嬰兒感染阪崎腸桿菌(Cronobacter Sakazakii)和一起嬰兒感染紐波特沙門氏菌(Salmonella Newport)投訴；其中，阪崎腸桿菌感染可能已導致兩名患者死亡。

FDA之前已在17日發出警告，要求父母不要使用亞培於密西根州史特吉斯市工廠生產的Alimentum、EleCare和「心美力」(Similac)這三款有效期限在今年4月1日以後的嬰兒配方奶粉，因為這些奶粉的生產受到汙染。

這些可能受到汙染的奶粉，其罐底的數字編號為22至37，並包含「K8、SH、Z2」等字樣。

FDA已對亞培史特吉斯工廠設施進行現場檢查，截至目前已從採取的環境樣本中發現了幾個阪崎腸桿菌陽性反應結果。FDA表示，此次召回引發了對某些類型配方奶粉供應的擔憂，考慮到疫情 期間供應鏈面臨壓力，FDA正與亞培合作，讓史特吉斯工廠可以恢復安全生産。

2011年，美國曾有四個州爆發阪崎腸桿菌感染；此菌可能導致嚴重的侵襲性感染和嬰兒早產。

聯合國兒童基金會和世界衛生組織(WHO)最新報告顯示，嬰兒出生後六個月乃至兩年以上時間內持續以純母乳餵哺，可防止兒童營養不良和許多兒童疾病和健康問題；但數據顯示，六個月以下嬰兒只有44%獲純母乳餵哺。

該報告並指出，過去20年來，全球母乳食養率幾乎沒有增加，但嬰兒配方奶粉銷量在大約同一時期增加一倍以上。