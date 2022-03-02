為旗下WNBA球員包機參賽 蔡崇信被罰款50萬元

紐約自由人女籃隊老闆蔡崇信和妻子為球隊「包機」參加上賽季後客場比賽，遭國家女子籃球聯盟(WNBA)罰款50萬元。(Getty Images)

體育畫報(Sports Illustrated) 1日報導指出，紐約自由人(New York Liberty)隊老闆蔡崇信(Joe Tsai)和妻子吳明華(Clara Wu Tsai)為球隊「包機」參加上賽季客場比賽，遭國家女子籃球聯盟(WNBA )開罰創紀錄50萬元罰款，自由人隊高層主管韋斯伯格(Oliver Weisberg)被剔出WNBA執行委員會；WNBA還考慮終止紐約自由人隊特許經營權。

紐約自由人女籃隊(右)與洛杉磯火花隊比賽，雙方爭奪激烈。(美聯社)

報導刊出後，迅速引起眾多WNBA球員公開反應。許多人對於有老闆想給球員更好待遇卻遭懲罰，大不以為然。

報導指出，WNBA認為，除包機參賽，去年9月蔡崇信還安排自由人隊到加州 葡萄酒鄉團隊聯誼，均違反WNBA集體談判協議，凸顯自由人隊競爭優勢。WNBA權衡懲罰時，曾討論到暫停蔡崇信東主身分、失去「每一場選秀權」及完全終止球隊特許經營權。

台裔加拿大人蔡崇信2019年1月從紐約尼克(Knicks)隊老闆多蘭(James Dolan)手中買下自由人隊；七個月後，蔡崇信還從NBA布魯克林 籃網隊(Brooklyn Nets)小股東轉變為大股東；現為阿里巴巴集團董事局副主席和籃網老闆。

自由人隊代言人約內斯庫(Sabrina Ionescu)在推特回應報導中有關WNBA的懲罰選項表示：「真是個笑話。」

明尼蘇達山貓(Minnesota Lynx)隊麥考特里(Angel McCoughtry)在Instagram寫道：「作法其實很簡單。就是不要罰款，讓我們都可以搭乘包機。」2月被交易到菲尼克斯水星(Phoenix Mercury)隊的德希爾茲(Diamond DeShields)也在Instagram寫道：「我們都來包機一下，看會如何，哈哈。」另一位水星隊隊員佩迪(Shey Peddy)則打趣形容她的球隊和自由人隊之間的差距：「她們在那邊享受生活，我們則努力看誰的西南航空機位是A1-A5。」

WNBA在集體談判協議中規範所有球隊需保持平等，沒有任一團隊可以在旅行或所受待遇方面高於另一團隊。WNBA的球員堪稱全球最佳女子籃球選手，也是最具競爭力的聯賽；總計只有144個球員名額。聯盟成立25年迄今，始終未允許團隊包機參賽；主要是有些球隊老闆反應不積極，有些人認為給球員提供包機還不如加薪。