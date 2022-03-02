我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

為旗下WNBA球員包機參賽 蔡崇信被罰款50萬元

記者胡玉立／綜合報導
紐約自由人女籃隊老闆蔡崇信和妻子為球隊「包機」參加上賽季後客場比賽，遭國家女子籃球聯盟(WNBA)罰款50萬元。(Getty Images)
紐約自由人女籃隊老闆蔡崇信和妻子為球隊「包機」參加上賽季後客場比賽，遭國家女子籃球聯盟(WNBA)罰款50萬元。(Getty Images)

體育畫報(Sports Illustrated) 1日報導指出，紐約自由人(New York Liberty)隊老闆蔡崇信(Joe Tsai)和妻子吳明華(Clara Wu Tsai)為球隊「包機」參加上賽季客場比賽，遭國家女子籃球聯盟(WNBA)開罰創紀錄50萬元罰款，自由人隊高層主管韋斯伯格(Oliver Weisberg)被剔出WNBA執行委員會；WNBA還考慮終止紐約自由人隊特許經營權。

紐約自由人女籃隊(右)與洛杉磯火花隊比賽，雙方爭奪激烈。(美聯社)
紐約自由人女籃隊(右)與洛杉磯火花隊比賽，雙方爭奪激烈。(美聯社)

報導刊出後，迅速引起眾多WNBA球員公開反應。許多人對於有老闆想給球員更好待遇卻遭懲罰，大不以為然。

報導指出，WNBA認為，除包機參賽，去年9月蔡崇信還安排自由人隊到加州葡萄酒鄉團隊聯誼，均違反WNBA集體談判協議，凸顯自由人隊競爭優勢。WNBA權衡懲罰時，曾討論到暫停蔡崇信東主身分、失去「每一場選秀權」及完全終止球隊特許經營權。

台裔加拿大人蔡崇信2019年1月從紐約尼克(Knicks)隊老闆多蘭(James Dolan)手中買下自由人隊；七個月後，蔡崇信還從NBA布魯克林籃網隊(Brooklyn Nets)小股東轉變為大股東；現為阿里巴巴集團董事局副主席和籃網老闆。

自由人隊代言人約內斯庫(Sabrina Ionescu)在推特回應報導中有關WNBA的懲罰選項表示：「真是個笑話。」

明尼蘇達山貓(Minnesota Lynx)隊麥考特里(Angel McCoughtry)在Instagram寫道：「作法其實很簡單。就是不要罰款，讓我們都可以搭乘包機。」2月被交易到菲尼克斯水星(Phoenix Mercury)隊的德希爾茲(Diamond DeShields)也在Instagram寫道：「我們都來包機一下，看會如何，哈哈。」另一位水星隊隊員佩迪(Shey Peddy)則打趣形容她的球隊和自由人隊之間的差距：「她們在那邊享受生活，我們則努力看誰的西南航空機位是A1-A5。」

WNBA在集體談判協議中規範所有球隊需保持平等，沒有任一團隊可以在旅行或所受待遇方面高於另一團隊。WNBA的球員堪稱全球最佳女子籃球選手，也是最具競爭力的聯賽；總計只有144個球員名額。聯盟成立25年迄今，始終未允許團隊包機參賽；主要是有些球隊老闆反應不積極，有些人認為給球員提供包機還不如加薪。

NBA 加州 布魯克林

上一則

有犯罪紀錄 撤離阿富汗難民被遣返 送回神學士手中

延伸閱讀

MLB／「是時候離開了」…基特退出馬林魚 辭CEO、股東

MLB／「是時候離開了」…基特退出馬林魚 辭CEO、股東
空中管制包機難 600中國留學生陸路撤離烏克蘭

空中管制包機難 600中國留學生陸路撤離烏克蘭
未接種難上場 亞當斯拒為籃網厄文開後門

未接種難上場 亞當斯拒為籃網厄文開後門
NBA／紐約撤疫苗令 厄文主場仍不能上

NBA／紐約撤疫苗令 厄文主場仍不能上

熱門新聞

外帶餐點示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自Pexels)

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

2022-02-22 22:55
警方封鎖通往教堂的街道，該教堂發生多名受害者致命的槍擊事件。美聯社

影／加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

2022-02-28 23:39
前總統川普。(美聯社)

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

2022-02-24 16:00
前國家安全會議陸軍中校維德曼(中)表示，前總統川普、前國務卿龐培歐以及福斯新聞網(Fox News)，都煽動俄羅斯總統普亭攻打烏克蘭。資料照。(Getty Images)

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

2022-03-01 11:25
中國外交部發言人汪文斌。（新華網）

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

2022-02-28 13:54
麻省理工教授陳剛曾因「中國行動計畫」被捕，聯邦檢察官已於今年1月撤案。（路透）

被控間諜「貪婪、效忠中國」MIT陳剛：美國夢 變惡夢

2022-02-23 21:53

超人氣

更多 >
戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔

開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄