喬丹38年前首次出賽8.5元門票 拍賣飆到46.8萬元

38年前喬丹替芝加哥公牛隊初賽門票一張8.5元，西北大學學生柯爾買了兩張，其中一張當時未用，如今以46.8萬元拍賣出去。(Getty Images)

38年前「籃球大帝」喬丹 (Michael Jordan)替芝加哥 公牛隊(Chicago Bulls)初賽門票一張8.5元，球迷柯爾(Michael Cole)買了兩張，其中一張當時未用，如今以46.8萬元拍賣 出去。

柯爾當時是西北大學學生，本想找人同去公牛隊自家球場芝加哥體育館觀賞這場球賽，但沒找到同伴，於是保留到最近，才拍賣掉。

現年55歲的柯爾接受芝加哥太陽時報訪問時說，這張票的故事終於結束，「我至感興奮，也多少把心裡一件事放下了。」

他訂票時先付了票價，後來才去拿票，但只用了一張，另一張帶回家，存放在資料夾裡。27日把這張票拍賣出去的傳統拍賣公司(Heritage Auctions)說，這張票大概是NBA史上最偉大球員喬丹初賽門票僅存的一張完整票。

但這還不是當天賣出去的體育比賽門票最貴的紀錄。傳統拍賣公司的魏龍斯基(Robert Wilonsky)，當天拍賣到最高價的是1947年羅賓遜(Jackie Robinson)為布魯克林道奇隊(Brooklyn Dodgers)初賽的門票，賣得48萬元。

魏龍斯基說，數位時代，大家都網上購票，進場時，手機上的虛擬票掃描一下既可以了，拍賣的實體票是「很不同的時代」的東西。

魏龍斯基說：「大家都不知道紙印的門票在手裡摸起來、放在皮夾子裡、可以永遠保有的感覺了。」

柯爾也說，把票存在手機裡的人無法知道的那種感覺，「我不會完全放棄。」到現在，只要可能，他仍把票列印出來。

不過，他說，就算自己把門票列印出來，跟「把(主辦單位出品的)紙門票握在手裡那種很酷的感覺比起來，還是沒有那麼好玩。」