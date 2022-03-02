有犯罪紀錄 撤離阿富汗難民被遣返 送回神學士手中

去年美軍撤離阿富汗 後，許多當地民眾奔逃，試圖搭上赴美班機的畫面令人印象深刻；但是並非抵達美國就能遠離神學士 (Taliban，又譯塔利班)，新聞網Axios報導，如今已有第一個阿富汗人因為犯罪紀錄而遭到遣返 阿富汗。

去年8月「歡迎盟友行動」(OAW)啟動以來，約有7萬6000名阿富汗人成功搭上往美國的飛機；到今年2月，所有可在美國居住的阿富汗人都已經離開軍事基地，超過三分之一住在加州、德州及維吉尼亞州。

但是所有離開阿富汗的民眾在抵美前，其實都要被數間政府機構審核背景，少數有特定犯罪紀錄的阿富汗人目前仍安置在拘留中心，而且政府也已經啟動遣返計畫，必要時可能會將他們送回神學士政權之下。

第一個有犯罪紀錄的阿富汗人就在與卡達官員的協調下，在上個月被遣返回阿富汗；目前尚不情楚該人的犯罪紀錄為何，只說與恐怖主義或國家安全無關。

華盛頓郵報去年9月報導，政府發現有44名阿富汗人「具潛在的國安風險」，也有阿富汗人因涉及性犯罪、搶劫等罪刑，或是抵美後犯罪而被驅逐出境者；惟當時國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)說，不會把那些人送回神學士政權。

如今國土安全部發言人表示，如果有任何阿富汗人曾有犯罪紀錄或其他可能有問題的狀況時，政府將會採取包括提起法律訴訟，或是啟動遣返程序等。