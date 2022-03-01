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氣候暖化像「你家失火了」UN促各國快行動阻止

編譯柯立偉╱綜合28日電

聯合國2月28日發布一份關於氣候變遷的最新研究報告，闡述了氣候變化對於地球及人類造成的影響；科學家以「你家失火了」形容這份報告的急迫性，呼籲各國政府重視，並指出這份報告雖然描繪了「似乎很可怕的未來」，但目的是要協助人類度過氣候變遷的威脅，讓正在談判桌上的各國外交官員明白「什麼是最迫切的需求」。

德國副總理兼經濟暨能源部長哈柏克(Robert Habeck)說：「這份報告的目的是要引發各國行動；如果你害怕，自然會逃避，但如果仍抱有希望，就能在自己身上找到動力，繼續前行，而這正是我們需要的，期待人類能夠達成對抗氣候變遷的偉大成就，建立一個『可再生』的世界，一勞永逸地解決當前的環境問題。」

聯合國開發計畫署(UNDP)主席施泰納(Achim Steiner)也說：「科學本身不能引發行動，人類的關注才可以；今後人類生活的各個面向都有氣候變遷有千絲萬縷的關聯，我們必須做出回應。」

28日的報告是聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)所發布一系列報告中的第二份，主要論述氣候變遷已經並將會對人類產生的影響；第一份報告已於2021年8月間問世，主要是關於氣候變遷的一些基本知識及未來全球平均溫度變暖的預測；而第三份報告則預估會在數周內公布，主旨將擺在人類應如何應對氣候變遷。

德州科技大學教授凱薩琳．海霍(Katharine Hayhoe)說：「這些報告將告訴我們『受到什麼影響』及『如何做好準備應對影響』，未來必定有更多像熱浪、乾旱、野火、洪水、海平面上升甚至大量生物絕種的壞消息。」

近年以來，各國頻繁召開國際會議，並達成多項協議遏止氣候變遷進一步惡化，最近廣受矚目的協議是2015年的巴黎協議，原本設定要將均溫上升控制在華氏3.6度內，但因小島國家抗議，認為如果真的上升3.6度，海平面上升的幅度已足以使珊瑚礁島國滅國，因此巴黎協議最終並有一項「次要目標」，將升溫控制在華氏2.7度以內。

氣候變遷 聯合國 洪水

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