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聯合國氣候變遷報告：阻止全球暖化 頂多只能增加0.2℃

記者張聲肇╱綜合報導
聯合國28日公布氣候變遷報告，稱極端天氣將使更病弱、飢餓與貧窮。圖為加州橙縣2020年的野火。(美聯社)
聯合國28日公布氣候變遷報告，稱極端天氣將使更病弱、飢餓與貧窮。圖為加州橙縣2020年的野火。(美聯社)

聯合國28日發布的氣候變遷報告指出，已夠嚴重的極端天氣在未來18年內，將使世界變得更病弱、更飢餓、更貧窮、更悲慘，各種風險只會越來越多，且「無可避免。」

唯一可以阻擋這慘淡未來的機會就是，在18年內，把人類造成的全球暖化控制在頂多增加攝氏0.2度之內，否則，已經飽受熱浪、野火、旱澇之害的地球環境，會以127種方式惡化，其中某些惡化方式還可能無法逆轉，只會每況愈下。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)在報告中說，「整體科學證據豪不模稜顯示，氣候變遷對人類福祉、地球健康都是一大威脅。」再不設法減少碳排放，以為走一步看一步，就能想出適應地球暖化的方法，那麼，還能替人類保住永續可住環境的短暫易逝機會，我們一定會錯過。

今天能夠活到2100年的小孩，就算氣溫僅僅比現在多加個十分之幾度，也將經歷比現在多四倍的極端天氣；如果增加2度(華氏3.4度)，本世紀末之前，他們將經歷的洪水、風暴、旱災及熱浪，將是現在的五倍。

根據這份報告，日常生活「高度受到氣候變遷衝擊」的人至少有33億，而這些人死於極端氣候的機率，是目前的15倍。受極端氣候迫遷他鄉的人數更多，受害最慘的，莫過於窮人。

越來越多人將死於氣候暖化引起的熱浪、疾病、饑荒、極端氣候與空氣汙染，確切人數要看人類燃燒煤炭、石油、天然氣的碳排放量，以及整個世界對越來越熱的地球適應程度而定。

報告說，2050年前，全球有10人將受到海平面高升引發的洪水衝擊，加上熱帶颶風等氣候災難，還會有更多人被迫逃離家園。

報告說，「目前人口稠密的部分地區會變得不安全，甚至不適人居，」小島嶼尤其可能再也不能住人。

報告共同作者、康乃爾大學瑞秋克爾教授( Rachel Bezner Kerr)說，再也不能住人的地方，到最後還會包括太熱、不適合戶外工作，因此不宜農耕的地方。

倫敦國王學院教授、報告共同作者亞當斯(Helen Adams)）說，「情況很糟，沒錯，但實際上，未來看我們，不是看天氣。」

氣溫每增加十分之一度，死於燠熱壓力、空汙相關的心肺疾病、傳染病、蚊蟲疾病與饑荒的人就更多。可能受害人數以10億計，財物損失更以兆美元論。

氣候變遷 暖化 熱浪

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