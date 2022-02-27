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法官判定歧視亞裔 TJ高中須終止招生新制

記者胡玉立／綜合報導
TJ高中的入學政策歧視亞裔學生，圖為為此興訟的「太平洋法律基金會」律師威爾克斯(Erin Wilcox，前)去年在法庭外提出控訴。(美聯社)
TJ高中的入學政策歧視亞裔學生，圖為為此興訟的「太平洋法律基金會」律師威爾克斯(Erin Wilcox，前)去年在法庭外提出控訴。(美聯社)

全美知名的北維州名校「湯瑪斯傑佛遜高中」(Thomas Jefferson High School for Science and Technology，簡稱TJ高中)2020年通過的新招生制度，25日被聯邦法官裁定為歧視亞裔申請人，必須終止。

聯邦地區法院法官希爾頓(Claude Hilton)下結論指出，TJ高中為增加非裔和拉丁裔代表性的作為，構成了「種族平衡」非法行為；學校董事會改變招生流程，取消眾所周知的困難考試和100元申請費，改用草率倉促不透明方式評估學生的「經驗因素」，如社會經濟背景；「校董會成員和校內高層電郵和簡訊，無疑在某種程度上，其招生改革目的是改變TJ種族結構，從而損害亞裔美國人利益。」

在發出嚴厲終止命令前，希爾頓寫道：「對於具歧視性意圖的法規進行補救措施是無效的，禁止被告費爾法克斯郡校董會進一步使用或執行其修訂後的招生制度。」

費爾法克斯郡公校律師福斯特(John Foster)表示，他認為「此裁決不受法律支持」，考慮要求聯邦上訴法院審查此決定。

原告「TJ聯盟」(Coalition for TJ)、由TJ家長、學生和校友組成的反對招生改革團體，25日下午歡慶法官裁定。TJ聯盟聯合創始人、學生家長諾瑪妮(Asra Nomani)聲明表示，希爾頓的裁決令人興奮，「今天的決定是所有學生、所有家庭和美利堅合眾國的勝利；這是法律平等、成績教育和美國夢的勝利。」

此案是TJ聯盟去年3月提告，原定1月24日審判，但希爾頓選擇直接發布裁決，因為他表示，「沒有任何事實存在爭議。」

費爾法克斯郡學校董事會投票決定在2020年修改TJ高中招生制度，以促進學校多樣性；該校招收的非裔和拉丁裔學生長期以來只占個位數百分比。新招生制度是「整體審查」過程，評判學生有部分依據四項「經驗因素」：收入狀況、英語口語能力、申請人是否有殘疾、以及申請人是否來自歷來代表性不足的一方。

2021年招生制度變動生效第一年，TJ校方招收了組成最多樣化的班級；2024年TJ畢業班級包括的非裔、拉丁裔和低收入學生比率比歷來任何班級都要高，但亞裔比例從70%下降到50%左右。

費爾法克斯郡官員否認所有指控。福斯特25日重申，新流程不考慮種族、性別和國籍，為每所中學最有才華學生提供TJ一席之地，「我們相信透過審判，會顯示新程序符合所有法律要求。」但在希爾頓長達31頁裁決中，所有論點幾乎全都是站TJ聯盟這一邊。

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