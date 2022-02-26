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器捐不公平、浪費也不少 更多有色人種排不上

記者張聲肇／綜合報導
全國科學工程醫學院呼籲各界設法大幅修訂美國器官捐贈制度。圖為腎臟移植需用到的外科工具。(美聯社)
全國科學工程醫學院呼籲各界設法大幅修訂美國器官捐贈制度。圖為腎臟移植需用到的外科工具。(美聯社)

美國的器官捐贈制度雖然貢獻匪淺，卻「顯然不平等」且應救治更多人，全國科學工程醫學院25日呼籲各界設法大幅修訂，最好在五年之內完成。

這極具影響力的顧問組織說，改進重點包括不要再浪費可用的器官，讓更多病患有「公平」的獲救機會。

去年，全美國有4.1萬人接受腎臟、肝臟等器官移植手術，打破歷年紀錄，但美國國家科學技術及藥品學院(National Academies of Sciences, Engineering and Medicine，簡稱美國國家學院)看出不少問題，這些問題若能解決，受惠病患還可更多。

目前，全美在等候器官移植手術的病患有10.6萬，每天至少17人因等不到適合的捐贈器官而去世。這份報告指出，許多原可受惠的病患，卻連排上「等候名單」的機會都沒有，其中以有色人種居多。

器捐助度的其他問題包括不同地區的病患等待時間不同，可用器官是否在捐贈人死亡時及時取得，部分器官在效期內乏人問津而浪費。

該院器捐顧問小組組長凱澤(Kenneth Kizer)說，器官移植制度雖然救人無數，卻有「明顯的不平等」問題，可造福更多人而沒有，殊為可惜。

他提出的報告重點包括：衛生服務部應訂立2026年前每年至少5萬人受惠的目標；醫院應降低浪費，可跟病人坦承商量，有些捐贈的器官不完美但可用。去年約有25%已捐出的腎臟最後沒有用掉，應在2026年前把浪費率降低到5%。

另外，報告也指出族裔機會平等問題；非裔美國人罹患腎臟疾病的機率，比白人高三倍，受評估適否接受移植的機率卻低得多，就算列上等候名單了，等候時間比白人長，等到活人捐贈的機會也較小。

小組表示，最直截了當的解決辦法是，聯邦政府直接介入器官捐贈制度的管理，只要病患確診器官必須更換，就放入等候名單，不像現在要醫院或病患自己想辦法把病患名字列入等候名單。

小組應國會之請，提出這份報告，法律上僅具「建議」功能，白宮表示，會納入考慮，衛服部也說，會運用一切可用工具，提升器官捐贈制度的監督與究責效率。

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