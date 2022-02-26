類鴉片藥成癮案 嬌生、3藥商支付260億元和解金

嬌生藥廠和三大配銷商25日宣布，與州和地方政府等完成260億元和解。圖為新澤西州一處為毒癮者設立的針管交換站。(美聯社)

類鴉片藥劑過量成癮案 ，嬌生 藥廠和三大配銷商25日宣布與州和地方政府等達成260億元和解，有關各方很快可拿到錢，尤其是受害最大的鄉村社區。

嬌生、美國資源柏根(AmerisourceBergen)、基本健康(Cardinal Health)和麥克森(McKesson)去年就已同意這筆總和解款，但須各州和地方政府絕大多數同意運用細節，才能開時執行。這四家公司也要確定一經結案，它們不會再被纏訟。

這四家公司告知各州政府律師，上述條件已經達成，各提告方4月就可開始拿到和解款。

代表地方政府的律師賴斯(Joe Rice)說，要馬上解決類鴉片藥物問題，錢再多也不夠，「我們辦得到的是，讓小社區有機會自己想辦法解決問題。」

用藥成癮受害人本身或遺族不會直接拿到任何和解金，這筆錢主要用來處理藥害對社區造成的後遺症，包括安頓無家可歸的受害者。

代表健保業者的努南(Kathleen Noonan)說，有些受害戶連居所都沒有，很難擺脫藥癮，「我們想先穩定他們(住的環境)，才能幫他們恢復健康。」

其他手段包括聘用更多輔導人員到街頭幫受害人，加派社工人員提供解癮藥給監獄中的病患。

加州 州長紐森 說，加州可分到8600萬元，他打算拿5000萬增進年輕人的藥物知識、培訓醫療人員、改進資料收集體系、免費提供解癮藥納洛酮(Naloxone)給患者。

佛州羅德岱堡所在的布若瓦德郡律師弗任曲(Danielle Wang French)表示，郡方打算把治療毒癮患的床位從50個增為75床；她說，「這雖仍不足，卻是很好的開始。」

公衛專家呼籲政府趁這機會，把錢用在預防和族裔資源均等上；馬里蘭州前衛生廳長沙夫斯坦(Joshua Sharfstein)說，應先想好最佳策略，再動用這筆錢。