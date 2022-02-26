纏訟20多年 吸入石棉導致肺損傷 蒙州工人獲賠3650萬

在蒙大拿州蛭石礦場工作、接觸石棉以致肺損傷的男子赫特，經蒙州陪審團判決應獲賠償3650萬元。圖為警告會接觸石棉的告示。(Getty Images)

在蒙大拿州 利比鎮(Libby)蛭石礦場工作、接觸石棉導致肺損傷的男子赫特(Ralph Hutt)，經蒙州陪審團判決應獲賠償3650萬元；這椿具指標性意義索賠案件，在新聞媒體首次報導迄今20多年後，可望成為另外800多椿同樣控告馬里蘭意外險公司(Maryland Casualty Company)的索賠案判例。

馬里蘭意外險公司是當年礦場工人的保險 公司，現在該公司隸屬於蘇黎世保險公司(Zurich Insurance)。800多位索賠者中，不但有礦工、還有家屬和利比鎮居民。石棉這種針狀纖維很容易吸入並損害肺部，並於幾十年後出現肺部纖維化疤痕、呼吸急促。

蒙大拿州大瀑布市(Great Falls)陪審團上周判定，來自俄勒岡州 羅斯堡(Roseburg)的赫特應獲得650萬元補償性賠償和3000萬元懲罰性賠償。

赫特1968年和1969年在格雷西公司金蛭石(Zonolite)部門工作18個月；他在1990年首次出現呼吸系統問題，當時他在高海拔地區擔任伐木工。由於患有石棉沉滯症(asbestosis)，赫特現在需要持續補充氧氣。他在審判中作證說：「如果我去洗手間的話，可以回到這裡(回到客廳的椅子上)，」然後就得重新打開氧氣才能呼吸。

「蒙大拿標準報」(The Montana Standard )報導，馬里蘭意外險公司自1963年至1973年為WR格雷西公司(W.R. Grace & Co.)礦場工人提供保險；該公司還擬訂工人安全指南，建議工人每年接受一次胸部 X光檢查；格雷西公司1963年至1990年在利比經營蛭石礦和加工業務。

蒙大拿州最高法院2020年3月裁定指馬里蘭意外險公司應警告赫特和其他工人有關接觸空氣中石棉的風險，此後，赫特案件進入審判階段。蒙州特殊石棉索賠法庭法官埃迪(Amy Eddy)選擇赫特案件為主要案件，協助解決複雜法律問題，作為其他相關控案參考。

法官指出，根據馬里蘭州意外險公司內部備忘錄，曾有指定的保險辯護律師建議針對1967年格雷西工人賠償案和解，以免暴露「我們所有更具破壞性的面向」。