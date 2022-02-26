俄烏戰爭另類受害者 德州夫婦帶領養病兒險回不了美國

德州居民賈葛(右一)與妻子凱西‧賈葛(右二)前往烏克蘭領養男童，剛好遇到俄羅斯即將對烏克蘭開戰，才完成領養手續的四歲腦性麻痺兒子魯斯朗(左二)在機場被擋下，險些無法出境。(KSAT電視台截圖)

華盛頓郵報25日報導，德州居民賈葛(Theron Jagge)與妻子凱西‧賈葛(Kelci Jagge)前往烏克蘭 領養男童，剛好遇到俄羅斯 即將對烏克蘭開戰的緊張情勢，剛完成領養手續的四歲兒子魯斯朗(Ruslan)在機場 被擋下，險些無法出境。

報導指出，就在俄羅斯即將進攻的消息甚囂塵上之際，賈葛夫妻2月11日趕往美國駐烏克蘭大使館，希望在使館人員撤離前，辦完剛領養男童的簽證。

來自德州聖安東尼奧的賈葛夫妻兩周前抵達烏克蘭，準備從烏東地區頓內次克(Donetsk)一家孤兒院領養患有腦性麻痺(cerebral palsy)的魯斯朗。

賈葛受訪時說，司機在基輔街頭一路飆車，抵達美國大使館時，大門正在關閉，司機與口譯人員使盡渾身解數，「他們基本上把我們推到門裡，讓使館不得不接受我們」。

兒子的簽證辦妥之後，賈葛原以為接下來將一帆風順，不料真正的考驗才將開始。

2月12日清晨，賈葛夫妻帶著魯斯朗準備搭乘當地時間早晨6時班機踏上返美之途，在機場卻被烏克蘭海關人員擋下；賈葛一行被帶到機場辦公室，被告知根據烏克蘭法規，魯斯朗必須完成30天等待期才能出境。

當時俄羅斯軍隊已駐在烏克蘭邊境，戰爭一觸即發；賈葛指出，在機場被擋下時，魯斯朗健康狀況正在惡化，開始發燒、有肺炎，還因為停止用藥而出現藥物戒斷症狀。他說，當時最擔心的是萬一兒子的藥品用完了該怎麼辦。

他說，在機場被滯留七小時仍然交涉未果，班機已經錯過，最後只好回到基輔市區一處公寓，但發現戰爭危機已經升高，當地區民接到通知要為萬一斷電預先儲存飲用水及生活必需品。

賈葛指出，在一名律師協助下，14日終於收到獲准離境的通知，但從烏克蘭離開的班機已經少之又少，他只能訂到飛往土耳其伊斯坦堡的班次，輾轉回到美國後，馬上將魯斯朗緊急送醫。

賈葛說，魯斯朗現在仍在加護病房，不過病情已有大幅改善。回憶匆忙逃離烏克蘭的過程，已經育有一名11歲女兒及3歲兒子的賈葛說，只要其中任何環節出現差錯，「我們現在就很可能還在烏克蘭，魯斯朗則可能奄奄一息，或者已經沒命」。