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推文辱黑人模特「造化的惡作劇 」 哥大系主任遭停職

記者張聲肇／綜合報導
南蘇丹裔模特兒嘉特維曲被哥倫比亞大學精神病學系系主任李伯曼推文稱是「造化的惡作劇」。(Getty Images)
南蘇丹裔模特兒嘉特維曲被哥倫比亞大學精神病學系系主任李伯曼推文稱是「造化的惡作劇」。(Getty Images)

哥倫比亞大學精神病學系系主任李柏曼(Jeffrey Lieberman)推文稱一名黑人模特兒是「造化的惡作劇」，被學校停職。

李柏曼推文評論南蘇丹裔模特兒嘉特維曲( Nyakim Gatwech)，論及她的膚色：「說她是藝術傑作也好，大自然的惡作劇也好，就是美麗、好看。」

哥大23日宣布，李柏曼的系主任職務已被停掉，哥大醫院精神科醫療部門首席精神科醫師的頭銜也被取消。

他雖然很快就把該推文刪掉，但已收到或看到內容的人感到反感，也有人主張這種人不得擔任哥大重要職務。

嘉特維曲本人對國家廣播公司(NBC)紐約新聞台表示，這種論調「分明就是種族主義」，而「出自權勢人物，更令人失望。」

李柏曼22日發電郵給同事抱歉；他在信裡說，自己那句推文確屬「種族主義與性別主義」，他「深感羞慚」。

李柏曼在道歉函中說：「我向黑人社區、女性道歉並不夠。我傷害了許多人。現在我開始了解，未來我得努力改變自己，才能重獲你們的信任。」

推文引用的照片圖說指出，「這不是黑色石頭雕成的藝術品，她是蘇丹模特兒嘉特維曲，黑人美女當中最美的一位，金氏世界紀錄當中地球上膚色最黑的人，以黑皇后著稱。」

嘉特維曲強調，世界紀錄一說不實，她和經理人已多次對事實查核網站等說明，金氏世界紀錄說它根本就不做黑不黑的紀錄，這錯誤資訊卻仍有人在傳。

「我就無法想像，怎麼可能知道地球上誰最白，誰最黑！」她說，「我愛我的黑皮膚，也愛『黑皇后』的綽號，但我絕對沒說過我是地球上膚色最黑的人。」

哥大 黑人 種族主義

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