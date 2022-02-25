推文辱黑人模特「造化的惡作劇 」 哥大系主任遭停職
哥倫比亞大學精神病學系系主任李柏曼(Jeffrey Lieberman)推文稱一名黑人模特兒是「造化的惡作劇」，被學校停職。
李柏曼推文評論南蘇丹裔模特兒嘉特維曲( Nyakim Gatwech)，論及她的膚色：「說她是藝術傑作也好，大自然的惡作劇也好，就是美麗、好看。」
哥大23日宣布，李柏曼的系主任職務已被停掉，哥大醫院精神科醫療部門首席精神科醫師的頭銜也被取消。
他雖然很快就把該推文刪掉，但已收到或看到內容的人感到反感，也有人主張這種人不得擔任哥大重要職務。
嘉特維曲本人對國家廣播公司(NBC)紐約新聞台表示，這種論調「分明就是種族主義」，而「出自權勢人物，更令人失望。」
李柏曼22日發電郵給同事抱歉；他在信裡說，自己那句推文確屬「種族主義與性別主義」，他「深感羞慚」。
李柏曼在道歉函中說：「我向黑人社區、女性道歉並不夠。我傷害了許多人。現在我開始了解，未來我得努力改變自己，才能重獲你們的信任。」
推文引用的照片圖說指出，「這不是黑色石頭雕成的藝術品，她是蘇丹模特兒嘉特維曲，黑人美女當中最美的一位，金氏世界紀錄當中地球上膚色最黑的人，以黑皇后著稱。」
嘉特維曲強調，世界紀錄一說不實，她和經理人已多次對事實查核網站等說明，金氏世界紀錄說它根本就不做黑不黑的紀錄，這錯誤資訊卻仍有人在傳。
「我就無法想像，怎麼可能知道地球上誰最白，誰最黑！」她說，「我愛我的黑皮膚，也愛『黑皇后』的綽號，但我絕對沒說過我是地球上膚色最黑的人。」
上一則
麥卡錫走鋼索 爭取共和黨各派支持 意在「眾院議長」
下一則
FB留言