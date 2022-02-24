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共和黨眾議員蓋茨勸進角逐議長 川普不為所動

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨表示，已經當面勸進前總統川普應該角逐眾院議長，但川普似乎沒被說動。(路透)
共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨表示，已經當面勸進前總統川普應該角逐眾院議長，但川普似乎沒被說動。(路透)

佛羅里達州共和黨籍國會眾議員蓋茨(Matt Gaetz)表示，已當面勸進前總統川普角逐眾院議長，只要能擠掉民主黨籍現任議長波洛西(Nancy Pelosi)，就算只當「三小時到四小時也行」，但川普似乎沒被說動。

蓋茨22日接受前白宮助理葛爾卡(Sebastian Gorka)主持的廣播節目「美國第一」(America First)訪問時說，晚餐時當面力勸川普應該角逐下一屆眾院議長；蓋茨說他當面向川普分析，假如順利當上議長，並不需要做太多事，甚至只當「三小時到四小時也行」，不必當滿一整天。

談到如何嘗試說動川普，蓋茨指出：「我跟他說，甚至不必當滿一整天，只要當三、四小時就可以了」。

力拱川普當眾院議長的前提是共和黨在今年期中選舉贏得眾院多數席次；「商業內幕」(Business Insider)報導，由於眾院議長是在聯邦眾議員之間產生，若照蓋茨計畫，川普須先參加眾議員選舉，並且當選。

蓋茨受訪時說，川普當上眾院議長後，就可以發表一篇「偉大的演說」，並對眾院架構做出某些改革，然後就可以離職。

至於為何認為川普是出任眾院議長的最佳人選，蓋茨則說：「我只是覺得，美國人民值得見證波洛西把議事槌交給川普的那一幕。」

蓋茨勸進川普出任眾院議長已有一段時間；他去年12月曾說向川普提議角逐眾院議長，去年7月間也曾為川普出任眾院議長的構想展開宣傳；不過他在22日的訪問中坦承不確定是否已經說服川普。

「商業內幕」報導，一名川普發言人去年12月間曾說，川普對於擔任眾院議長的意願為「零」。

川普 眾院 眾議員

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