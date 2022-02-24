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約會網站認識「中國同鄉」 華女投資加密貨幣被騙39萬

記者胡玉立╱綜合報導
田納西州24歲的華裔養女妮可·哈欽森(右)透過約會網站，陷入加密貨幣騙局，痛失39萬元，父親(左)也參加投資受騙。(CBS電視台截圖)
田納西州24歲的華裔養女妮可·哈欽森(右)透過約會網站，陷入加密貨幣騙局，痛失39萬元，父親(左)也參加投資受騙。(CBS電視台截圖)

田納西州24歲的華裔養女妮可·哈欽森(Nicole Hutchinson)透過約會網站，結識了一名自稱和她來自中國同一城市的騙子，結果陷入了一場加密貨幣騙局，痛失39萬元。

「我搞砸了我的人生，搞砸了我父親的人生。」哈欽森說：「對方知道我太天真，對加密貨幣一無所知，把我耍得團團轉。我只希望其他人不要上當。」

哈欽森繼承了已逝母親的房產，並決定賣掉房產，與父親分享賣屋利潤，並繼承了28萬元。這筆錢本應用來幫助家人在加州建立新生活，結果遇上約會網站加密貨幣騙局，不僅失去了自己的錢，父親的錢也被騙走了。

哈欽森向媒體表示，她決定嘗試約會網站Hinge，是想在搬去加州生活前，結交當地朋友；她拜訪加州一位朋友時，與網站上一位名叫「郝」(Hao)的男子配成對。

此人告訴她，他來自她被收養的同一中國城鎮。她返家後，兩人繼續以簡訊連絡，他建議她嘗試投資加密貨幣，還表示他很了解這個領域；在簡訊中，此人寫道：「我想教你投資加密貨幣，讓你的生活有些變化，為你帶來額外收入。」

哈欽森先是小額投資，然後在郝發給她的鏈接上逐漸投入更多資金，並很快開始看到利潤；哈欽森告訴父親，他也應該投資，父親也這麼做了。

去年12月，哈欽森和父親的投資總額累積至120萬元時，決定獲利了結，但她被告知須支付38萬元「稅款」；付稅後不久，她才明白自己過去所有投資都不是真的。

網路約會騙局愈來愈多。聯邦調查局2月指出，2021年網路約會受騙者損失高達10億元。聯邦貿易委員會(FTC)分析師弗萊徹(Emma Fletcher)表示，「大多數消費者受騙後並未報案，浪漫騙局尤其可能因受害者覺得太丟臉而不報案。」

FTC表示，詐騙者通常是索求禮品卡，最大損失則是使用加密貨幣支付；2021年加密貨幣支付損失為1億3900萬元。

貨幣 投資 加州

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