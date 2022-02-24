碳排放損害值 拜登政府估每噸51元 路州聯邦法院不放行

燃煤排放二氧化碳，對人與環境造成損害， 拜登政府暫定每噸碳排放的「損害值」為51元，但這個標準被法院擋下。圖為堪薩斯州一座煤碳發電廠排放濃煙。(美聯社)

燃煤排放二氧化碳，影響氣候，對人與環境造成損害， 拜登 政府想計算出這兩大損害相當於多少錢；政府暫定每噸碳排放的「損害值」為51元，但這個暫訂標準本月被路易斯安納州 聯邦法院裁定不准實施；白宮計畫幾周內「更新」這個數值，許多經濟學家預計，新的數值肯定大幅上升，甚至加倍。

每噸51元是歐巴馬時代就採行的標準，川普政府把它降為七元，拜登予以恢復；但路易斯安納州聯邦法院的裁決代表政府不得列入施政措施；共和黨和企業主認為把「未來」的損失列入「現在」的政策，有害經濟發展，對能源業的殺傷力尤其大。

如果用每噸碳排放值51元的標準來評估蒙大拿和懷俄明粉河盆地15個煤礦場的「產值」，這些獲得聯邦政府 許可的業主每年得負擔10億元的「額外成本」，而這些採礦許可至少還有幾年的效期，聯邦措施一旦生效，採礦業恐難以為繼。

蒙大拿州聯邦法院裁決說，聯邦政府高估了礦業的產值，拜登政府正在估算氣候變遷的成本，根據這個數字，重新核發挖礦許可證。

環保團體主張，碳排放的社會成本太高，石化燃料的開採範圍，不但不得擴大，還要立刻中止，應停止在核發新的開採許可。

拜登政府已針對前述路易斯安納法院裁決提出上訴，理由是這項裁決會阻擋30多項法規的實施，延緩採礦許可與聯邦石化燃料保留區租約的核發，也會影響美國對外的氣候相關談判。