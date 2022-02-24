阿州通過法案 K-12學生限依出生證明記載性別如廁

跨性別人士使用廁所的爭議本周分別又在佛羅里達、阿拉巴馬兩州引發各方角力。(Getty Images)

跨性別 學生依自身性別認同選擇廁所的權利向來是保守派與自由派的爭論重點，阿拉巴馬州眾議會22日通過議案，規定幼稚園到12年級學生，僅能依出生證明上的性別使用廁所；提案的共和黨籍州眾議員史塔泰根(Scott Stadthagen)指出，法案旨在保護女學生的隱私 權及如廁安全。

美聯社報導，史塔泰根在州眾議會審議限制跨性別學生使用自己性別認同廁所的法案時表示：「男生打扮成女生的樣子，就說自己是女生，要使用女廁；為了保護女學生的隱私權，有必要予以區別對待」。

不過，民主黨籍州眾議員拉福提(Neil Rafferty)指出，史塔泰根的提案無疑是「以保護兒童作為幌子妖魔化本已脆弱的少數族群」。

另一方面，佛羅里達州邦德維德羅(Ponte Vedra)學區一名跨性別男學生亞當斯 (Andrew Adams)，因校方要求他使用女廁或專為跨性別學生設計的性別中立廁所而將學校告上法院，本案正由聯邦上訴巡迴法院審理中。

校方認為，允許跨性別學生使用與其性別認同相符的廁所，會引起男學生使用廁所的安全與隱私的擔憂；校方律師史蘭克(Jeffrey Slanker)說：「依性別分開上廁所是一種隱私利益」；但亞當斯的律師塔拉．柏瑞里(Tara Borelli)指出，若校方執意要求亞當斯使用女廁或性別中立廁所，等於將亞當斯的人格「降等」成為被隔離的少數人。

合議庭法官對於本案的立場也相當兩極，且明顯因任命的總統不同而有不同看法；由川普總統任命的芭芭拉．拉哥亞(Barbara Lagoa)說：「校方已特別為跨性別學生設置性別中立廁所，這正是學校在與性少數社群不斷對話後的讓步，我認為校方已經盡了義務。」

而歐巴馬總統任命的法官羅森堡(Robin Rosenbaum)則認為：「校方應讓『所有』對自己的生理性別感到不安的學生使用性別中立廁所，而不是只針對跨性別學生。」