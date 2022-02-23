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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

美國孕產婦死亡率半世紀來新高 黑人是白人的3倍

中央社／華盛頓23日綜合外電報導
23日公布的數據顯示，已經是工業化國家中最差的美國孕產婦死亡率，在2020年上升到半個世紀以來新高，黑人女性死亡率是白人女性的3倍。示意圖／Ingimage
23日公布的數據顯示，已經是工業化國家中最差的美國孕產婦死亡率，在2020年上升到半個世紀以來新高，黑人女性死亡率是白人女性的3倍。示意圖／Ingimage

今天公布的數據顯示，已經是工業化國家中最差的美國孕產婦死亡率，在2020年上升到半個世紀以來新高，黑人女性死亡率是白人女性的3倍。

美國國家衛生統計中心（ National Center for Health Statistics）報告顯示，美國孕產婦死亡率為每10萬名活產嬰兒有23.8名孕產婦死亡，遠高於類似國家，根據經濟合作暨發展組織（OECD）同一年的統計數據，加拿大每10萬名活嬰有7.5名孕產婦死亡。

2000年美國總共有861名婦女確定死於孕產原因。世界衛生組織（WHO）將其定義為懷孕期間或懷孕結束後42天內，與懷孕相關或因懷孕而加重等原因所導致死亡。

美國在2019年每10萬名活嬰有20.1名孕產婦死亡，2018年則為17.4人。

報告作者霍耶特（Donna Hoyert）告訴法新社：「我們觀察到許多（疾病）類別增加，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）可能發生作用。」

但她認為，88%的案例沒有提到COVID-19這種疾病，因此只是整個情況的一部分。

由於抗生素和基本衛生等醫療保健的進步，全世界孕產婦死亡率在整個20世紀都有下降。但與大多數其他國家不同，美國自2000年以來卻出現退步。

事實上美國孕產婦死亡率上一次達到這麼高是在1968年，儘管美國在2018年採用新的通報方法。

研究這個領域的波士頓大學教授德克勒克（Eugene Declercq）告訴法新社：「大多數工業化國家都有某種形式的全民醫療保健。」

他說：「我們在美國所做的是，非常專注在出生時的護理，這很好，但事實是女性懷孕時健康狀況較差，因為她們沒有獲得（醫療保健）覆蓋。」

德克勒克表示，某些保守派領導的州，如德州阿拉巴馬州，已增加獲得公共資助健康保險「醫療補助」（Medicaid）資格的障礙。

阿拉巴馬州 德州 保險

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