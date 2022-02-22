顧雙親竟致破產 照護專家自覺丟臉

艾米‧戈耶是樂齡會專任的家庭與照護專家，但是雖身為專家，也為了照顧雙親而破產。(取材自推特)

艾米‧戈耶(Amy Goyer)是樂齡會(AARP)專任的家庭與照護專家，在擔任顧問之餘，寫了兩本書談照顧年邁長輩的問題，但是，身為專家的她，也為了照顧雙親而破產 。

戈耶先把自己的儲蓄都用光，最後得靠信用卡債支付照顧中風母親、失智父親的費用，於2019年申請破產。

對她來說，破產的經驗「很丟人，讓我困窘，」正因為自己是全國5300萬名家庭照護者當中，算是經驗最老到的，都還會被日常照護所需費用，累積到最後「意外」被壓垮，才覺得難堪。

全美家庭照護者提供價值4700億元的免費服務，是長期照護業的骨幹力量，時常也為此付出重大的個人代價，根據2021年樂齡會的研究，這些人平均把26%個人收入花在照護家人，主要花在裝修住房等費用。有三分之一照護者需動用到個人的儲蓄，約12%需貸款，或向親友借錢。

專門幫助女性解決財務問題的數位媒體公司HerMoney.com創辦人查茲奇(Jean Chatzky)說，大多數人不了解照護家人是多花錢的事，一般人都誤解聯邦醫療保險 會支付老人院或居家照護的長照 費用，等到自己親人病倒了，或需要長照了，才猛然發覺不是那麼一回事。

有些私人長照保險是會支付部分費用，但也要看保險項目。

2020年，居家照護平均一年5萬4912元，比2016年增加了18.5%，主要因為平均壽命延長，醫療項目漸趨複雜、昂貴，人工也上漲。

照護者平均年齡為49歲，約23%還是賺錢不多的千禧年世代，因為財務壓力不小，國會最近通過「照護信貸法」，讓還在上班就業的照護者，最多可享5000元抵稅額。

戈耶本來在樂齡會華府總部工作，住在維吉尼亞州亞歷山大，「遙控」住在鳳凰城雙親的健康，原本每年搭機往返亞利桑納州幾趟即可，後來改為每月一趟，母親63歲時中風，2009年父親罹患阿茲海默症，不能再開車，她只好搬回家，照顧雙親。

她同時辭掉華府的全職工作，改當顧問，開始負擔照顧雙親的費用，雖然父母親的社會安全、長照保險和退休金每有4000元可用，請人幫媽媽洗澡等費用需自付。隨著雙親病情漸重，支出漸增，到2103年，她已欠下2.5萬元卡債。2018年，她父親去世時，她已欠債12萬，其中多數是信用卡的利息。不得已於2019年申請破產。