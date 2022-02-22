我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

顧雙親竟致破產 照護專家自覺丟臉

記者張聲肇╱綜合報導
艾米‧戈耶是樂齡會專任的家庭與照護專家，但是雖身為專家，也為了照顧雙親而破產。(取材自推特)
艾米‧戈耶是樂齡會專任的家庭與照護專家，但是雖身為專家，也為了照顧雙親而破產。(取材自推特)

艾米‧戈耶(Amy Goyer)是樂齡會(AARP)專任的家庭與照護專家，在擔任顧問之餘，寫了兩本書談照顧年邁長輩的問題，但是，身為專家的她，也為了照顧雙親而破產

戈耶先把自己的儲蓄都用光，最後得靠信用卡債支付照顧中風母親、失智父親的費用，於2019年申請破產。

對她來說，破產的經驗「很丟人，讓我困窘，」正因為自己是全國5300萬名家庭照護者當中，算是經驗最老到的，都還會被日常照護所需費用，累積到最後「意外」被壓垮，才覺得難堪。

全美家庭照護者提供價值4700億元的免費服務，是長期照護業的骨幹力量，時常也為此付出重大的個人代價，根據2021年樂齡會的研究，這些人平均把26%個人收入花在照護家人，主要花在裝修住房等費用。有三分之一照護者需動用到個人的儲蓄，約12%需貸款，或向親友借錢。

專門幫助女性解決財務問題的數位媒體公司HerMoney.com創辦人查茲奇(Jean Chatzky)說，大多數人不了解照護家人是多花錢的事，一般人都誤解聯邦醫療保險會支付老人院或居家照護的長照費用，等到自己親人病倒了，或需要長照了，才猛然發覺不是那麼一回事。

有些私人長照保險是會支付部分費用，但也要看保險項目。

2020年，居家照護平均一年5萬4912元，比2016年增加了18.5%，主要因為平均壽命延長，醫療項目漸趨複雜、昂貴，人工也上漲。

照護者平均年齡為49歲，約23%還是賺錢不多的千禧年世代，因為財務壓力不小，國會最近通過「照護信貸法」，讓還在上班就業的照護者，最多可享5000元抵稅額。

戈耶本來在樂齡會華府總部工作，住在維吉尼亞州亞歷山大，「遙控」住在鳳凰城雙親的健康，原本每年搭機往返亞利桑納州幾趟即可，後來改為每月一趟，母親63歲時中風，2009年父親罹患阿茲海默症，不能再開車，她只好搬回家，照顧雙親。

她同時辭掉華府的全職工作，改當顧問，開始負擔照顧雙親的費用，雖然父母親的社會安全、長照保險和退休金每有4000元可用，請人幫媽媽洗澡等費用需自付。隨著雙親病情漸重，支出漸增，到2103年，她已欠下2.5萬元卡債。2018年，她父親去世時，她已欠債12萬，其中多數是信用卡的利息。不得已於2019年申請破產。

聯邦醫療保險 破產 長照

上一則

偷拍女助理照片 內布拉斯加州議員擬辭職

下一則

華倫再酸零繳稅 馬斯克回嗆：去年繳稅110億 創紀錄

延伸閱讀

房源趨緊俏 首次購屋更艱難 專家提醒：睜大眼睛

房源趨緊俏 首次購屋更艱難 專家提醒：睜大眼睛
中國民眾為何至今打不到mRNA? 外媒納悶

中國民眾為何至今打不到mRNA? 外媒納悶
憂心從北京冬奧帶回受駭風險 專家建議換掉密碼

憂心從北京冬奧帶回受駭風險 專家建議換掉密碼
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

熱門新聞

郭文貴15日向康州橋港聯邦破產法院申請破產，申請書上明列所剩資產僅5至10萬元，債務卻高達1到5億元。(路透)

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

2022-02-16 20:01
包括心美力(Similac)、EleCare、Alimentum等三款嬰兒奶粉，部分產品有問題，應暫停使用。(路透)

亞培3款奶粉受汙染 1嬰死亡 FDA警告勿餵食

2022-02-19 20:20
農業部表示酪梨(avocado)即將缺貨。(美聯社)

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

2022-02-15 11:11
圖為西雅圖一家醫院，醫護人員正準備照顧新冠病人。(美聯社)

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

2022-02-18 09:23
18歲少女艾莫琳·阮(右)2019年在科羅拉多州診所接受隆胸手術而死亡，警方日前逮捕52歲的整形外科醫生喬佛里·金(左)，並提出一級嚴重攻擊和刑事過失殺人的指控。(CBS電視台截圖)

亞裔女隆胸亡 科州亞裔醫師、麻醉護士同被控罪

2022-02-19 10:16
美國脫口秀演員海瑟（HEATHER McDonald）。圖／翻攝自IG @heathermcdonald

脫口秀演員諷「得不到新冠」即倒地 觀眾笑畢驚覺出事

2022-02-16 13:08

超人氣

更多 >
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險