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華倫再酸零繳稅 馬斯克回嗆：去年繳稅110億 創紀錄

編譯陳韻涵╱綜合21日電
「特斯拉」執行長馬斯克上推特，回擊民主黨籍聯邦參議員華倫指他「零」繳稅的說法。(路透)
「特斯拉」執行長馬斯克上推特，回擊民主黨籍聯邦參議員華倫指他「零」繳稅的說法。(路透)

電動車「特斯拉」(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)20日在推特(Twitter)上回擊民主黨籍聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)指他「零」繳稅的說法。

華倫上周接受「有線電視新聞網」(CNN)訪問時，又提及馬斯克的稅務，說道：「你知道他繳多少稅嗎？全球最富裕的人之一，零元。」

華倫痛斥馬斯克和亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)透過股票避稅；她說道：「他們這麼做，因為薪資會課稅，他們聰明的確保沒有正式收入紀錄。」

對此，馬斯克附上CNN的影片連結，憤怒反駁華倫的說法，表示他不僅有繳稅，去年繳的稅還締造紀錄；馬斯克出脫特斯拉的股票後，繳了110億元的稅。

馬斯克推文寫道：「下次我到訪華府，會到國稅局去打招呼，既然我去年繳了個人史上最高的稅，我可以被招待一塊蛋糕之類的嗎？」 

這不是華倫與馬斯克第一次過招，華倫去年批評馬斯克「占其他人便宜」(freeloading)後，馬斯克不甘示弱，譴責她是「憤怒的媽媽」(angry mom)。

聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)指馬斯克「零」繳稅的說法...
聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)指馬斯克「零」繳稅的說法。(Getty Images)

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