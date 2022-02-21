全美賭場業去年收入530億元 史上最高

全美2021年商業賭場收入530億元，為史上最高，比上次最高的2019年疫情前水平成長逾21%。圖為新澤西州大西洋城一處賭場。(美聯社)

美國博彩業協會(American Gaming Association)日前宣布，全國2021年商業賭場收入530億元，為史上最高，比上次最高的2019年疫情 前水平成長逾21%。

儘管網路賭博和賽馬業都在成長，但賭客親臨賭場仍是博彩業的主要財源，顯示許多消費者在疫情期間無懼傳染力強的變種病毒仍奔赴賭場，而賭場為了保證消費者的健康投入巨資並制定嚴格的安全措施。

美國博彩業協會會長米勒(Bill Miller)表示：「2021年的結果顯著，反映出我們對健康與安全的承諾，也表明美國人歡迎博彩業在全國的擴張。如今的博彩業無論是地點還是形式、也不論是現實賭場還是網路賭博，都能滿足消費者的需求。」

但2021年的博彩收入不包括印第安部落的賭場，後者的博彩收入是單獨報告，但米勒說，部落領袖也表示去年是收入最好的一年。

全國33個州和華盛頓特區有商業賭場，其中23個州去年的收入創下紀錄。去年的收入中近450億元是親臨賭場的賭客，比2019年增多6.6%。

體育博彩持續快速發展，去年下注逾570億元，比2020年增長165%，其中的賭場和賽馬收入增長近43億元，比2020年提高177%，主要是因為亞利桑納、康州、路易斯安納、馬里蘭、南達科他、維吉尼亞和懷俄明州 出現新的商業體育博彩市場。

康州和密西根州去年開設網路博彩市場，促使網路博彩的收入達到創紀錄的37億元。去年的體育和網路博彩收入合計80億元，比2020年增長158%，占全年博彩收入的15.1%。

但博彩業界擔憂，疫情可能減緩博彩業和休閒旅行的復甦，米勒表示，去年的旅行消費比疫情前的水平下降20%，主要是商務旅行、會展和娛樂的復甦漸緩以及國際遊客減少，這些因素對拉斯維加斯等博彩城市的全面復甦至關重要。

但米勒看好2022年的博彩業發展，認為路州和紐約的移動式體育博彩以及俄亥俄和內布拉斯加州 的體育博彩，都將在2022年推出。