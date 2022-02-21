全美賭場業去年收入530億元 史上最高
美國博彩業協會(American Gaming Association)日前宣布，全國2021年商業賭場收入530億元，為史上最高，比上次最高的2019年疫情前水平成長逾21%。
儘管網路賭博和賽馬業都在成長，但賭客親臨賭場仍是博彩業的主要財源，顯示許多消費者在疫情期間無懼傳染力強的變種病毒仍奔赴賭場，而賭場為了保證消費者的健康投入巨資並制定嚴格的安全措施。
美國博彩業協會會長米勒(Bill Miller)表示：「2021年的結果顯著，反映出我們對健康與安全的承諾，也表明美國人歡迎博彩業在全國的擴張。如今的博彩業無論是地點還是形式、也不論是現實賭場還是網路賭博，都能滿足消費者的需求。」
但2021年的博彩收入不包括印第安部落的賭場，後者的博彩收入是單獨報告，但米勒說，部落領袖也表示去年是收入最好的一年。
全國33個州和華盛頓特區有商業賭場，其中23個州去年的收入創下紀錄。去年的收入中近450億元是親臨賭場的賭客，比2019年增多6.6%。
體育博彩持續快速發展，去年下注逾570億元，比2020年增長165%，其中的賭場和賽馬收入增長近43億元，比2020年提高177%，主要是因為亞利桑納、康州、路易斯安納、馬里蘭、南達科他、維吉尼亞和懷俄明州出現新的商業體育博彩市場。
康州和密西根州去年開設網路博彩市場，促使網路博彩的收入達到創紀錄的37億元。去年的體育和網路博彩收入合計80億元，比2020年增長158%，占全年博彩收入的15.1%。
但博彩業界擔憂，疫情可能減緩博彩業和休閒旅行的復甦，米勒表示，去年的旅行消費比疫情前的水平下降20%，主要是商務旅行、會展和娛樂的復甦漸緩以及國際遊客減少，這些因素對拉斯維加斯等博彩城市的全面復甦至關重要。
但米勒看好2022年的博彩業發展，認為路州和紐約的移動式體育博彩以及俄亥俄和內布拉斯加州的體育博彩，都將在2022年推出。
上一則
FB留言