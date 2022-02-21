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貝佐斯前妻關心自殺藥癮 捐1.8億給6非營利組織

編譯陳韻涵／綜合20日電
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪‧史考特，過去兩年來捐出至少80億元。(美聯社)
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪‧史考特，過去兩年來捐出至少80億元。(美聯社)

亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)前妻麥肯琪‧史考特(MacKenzie Scott)過去兩年來，捐出至少80億元，其中大多數贈予小型非營利機構；她不願公布捐款對象，希望受贈單位優先發聲，最近一個月陸續有六個組織揭露受贈金額，總共約1.8億元。

史考特過去不願點名獲贈單位，但她去年12月起表示將聚焦非營利組織。

她當時寫道：「我想讓這些優秀團隊優先發聲，如果他們選擇說明的話，希望他們公布時，媒體能將焦點放在他們的貢獻上，而不是我的捐款。」

然而，部分慈善專家批評史考特的作法讓慈善贈予欠缺透明度。 

過去一個月來，六個非營利機構陸續揭露獲得史考特最新一輪捐款，凸顯史考特選擇捐款的對象與其他鉅富不同，她捐款的組織聚焦自殺與藥癮。

非營利組織「學校社區」(Communities in Schools)近期獲得史考特捐款1億3350萬元，該組織服務低收入社區學校。該組織執行長沙達納(Rey Saldaña)表示，「善款讓所有非營利機構耳目一新，尤其是已深耕數十年的組織。」

其次，生育政策研究機構「葛特馬赫協會」(Guttmacher Institute)和防範青年自殺的「傑德基金會」(Jed Foundation)各獲1500萬元；接著是獲得800萬元捐款的「全美老齡委員會」(National Council on Aging)。

另兩個協助藥物濫用與成癮者的團體，Shatterproof獲得500萬元，以及「年輕人康復會」(Young People in Recovery，簡稱YPR)獲得300萬元。

YPR執行主任安‧赫普斯特(Ann Herbst)表示，去年秋季接到一個匿名團隊聯繫捐款事宜，希望更了解YPR；後來，該組織陸續獲得史考特的250萬元和300萬元捐款，這也是該非營利機構獲得的最大額單筆捐款。

赫普斯特表示，她曾與大金主進行類似對話，但後來都不了了之，此次本來也不抱希望，「這不是一個人們願意署名捐款的領域，不像建築或醫院。」

當赫普斯特今年1月得知這筆捐款來自史考特時相當興奮，「從沒想過我們與史考特的團隊接洽，談論的甚至是七位數捐款」。

她表示，YPR將用這筆資金添購新的科技設備並增設雙語內容，對更廣闊的潛在服務對象提供更多元、平等、包容的活動。

低收入 貝佐斯 亞馬遜

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