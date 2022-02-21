小蜘蛛湯姆霍蘭德新作「秘境探險」北美票房周末冠軍

冒險動作片「秘境探險」上周末榮登北美票房冠軍。圖為湯姆霍蘭德在片中一幕。(美聯社)

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德(Tom Holland)與馬克華伯格(Mark Wahlberg)攜手演出的冒險動作片「秘境探險」(Uncharted)榮登周末北美票房冠軍，成為繼「蜘蛛人 ：無家日」(Spider-Man: No Way Home)後開片票房成績最佳的電影。

「秘境探險」上映首周末票房預計賣出4420萬元，索尼 影業董事長格林斯汀(Josh Greenstein)表示：「這個結果是索尼影業將希望放在戲院觀影體驗的另一個最佳證明。」

去年底索尼影業的超人氣英雄片「蜘蛛人：無家日」同樣在電影院 獨家上映，北美票房超過7億7010萬元，為國內影史票房第三高。

「秘境探險」與「蜘蛛人」皆為湯姆霍蘭德作品，Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「無論他是彼得帕克還是奈森德瑞克，湯姆霍蘭德都是一名超級巨星，對於許多飾演超級英雄的演員來說，打破英雄角色限制並且在其他作品大獲成功並不容易。」

「秘境探險」全球票房已超過1億元，本片更進軍「蜘蛛人」未上映的中國市場，將於3月中於中國影院上映。

好萊塢魅力男星查寧塔圖(Channing Tatum)首度自導自演的暖心電影「逍遙上路」(Dog)排行第二；查寧塔圖與卡羅林(Reid Carolin)共同執導，他在片中與比利時牧羊犬「演員」的溫暖故事成功獲得觀眾好評。根據PostTrak調查，「逍遙上路」首周53%為35歲以上觀眾，女性觀眾佔54%。

對於兩部電影的亮眼表現，德加拉貝迪安說：「像是又回到2019年。」他指出本檔電影佳績為羅伯派汀森(Robert Pattinson)飾演的最新版「蝙蝠俠」(The Batman)鋪墊完美的道路，該片即將在3月初與觀眾見面，「想想本周所有在電影院看到預告的觀眾，這對蝙蝠俠來說是好消息。」