全美禽流感擴大 印第安納州、紐約現蹤 已4州爆發

美國已有三州出現禽流感病毒，農業部警告禽流感可能在擴散，擔心影響價格。圖為愛阿華州的一座養雞場。(美聯社)

印第安納州爆發的H5N1禽流感 進一步擴大，當局證實第四個商業火雞場發現禽流感；截至19日，美國已有四個州發生禽流感，有可能影響供應和價格。

最新出現禽流感的火雞場位於印州南部的格林郡(Greene County)，印州動物健康局(Indiana State Board of Animal Health)是在第二批檢測 的火雞中，初步發現對H5N1病毒呈陽性，有關樣本已送交聯邦農業部 位於愛阿華州的國家獸醫服務實驗室(National Veterinary Services Laboratory)複檢。

此外，與該火雞場相距約5哩的一個家禽養殖場也發現可疑病例，目前正等候確認。

與格林郡相鄰的杜布瓦郡(Dubois County)，一個商業火雞場最先於2月9日出現禽流感，至本星期，杜布瓦郡再傳出有兩個火雞場發現個案。

國家獸醫服務實驗室已檢測所有發現的禽流感病毒是否屬同一基因，目前正等候檢測結果，若證實相同，說明最先發現的禽流感已向外擴散。

有關人員已在最新發現禽流感的火雞場，全面撲殺1萬5200隻火雞，該火雞場方圓6哩範圍畫定為控制區，區內13個商業家禽養殖場所有家禽必須定期接受檢測。

另外，在自家後院飼養家禽的民眾，也接獲通知安排檢測家禽。

由於印州在候鳥遷徙路線上，在此爆發禽流感極有可能蔓延至全國，全國各地家禽生產商已經嚴陣以待；而聯邦農業部 (USDA)確實上周已在維吉尼亞州的一座養雞場發現相同的禽流感病毒，染疫雞群也被滅殺；農業部的資料顯示，在肯塔基州的養雞場也發現禽流感病毒；與紐約市緊鄰的長島地區19日也證實出現禽流感。

動物健康局強調，美國迄今未發現人類感染禽流感病例，也不會引起直接的公共衛生問題，因此呼籲民眾毋須恐慌；但農業部警告禽流感可能在擴散，未及時發現很可能造成眾多禽類死亡，影響供應量，導致雞蛋和火雞肉價格飆漲。

2015年美國爆發的禽流感，導致近5000萬隻禽鳥死亡及撲殺，大部分是中西部州的火雞及產蛋雞，其中印州為重災區，當年光是杜布瓦郡就有40萬隻家禽死亡或撲殺。

美國是全球最大禽肉生產國及第二大出口國，印州火雞量則是全國第三，在傳出H5N1禽流感後，中國、南韓及墨西哥禁止進口印州家禽及禽肉。在新冠疫情導致食品通膨的情況下，爆發禽流感勢令美國家禽業界雪上加霜。