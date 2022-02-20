亞培3款奶粉受汙染 1嬰兒死亡 廠商宣布召回

包括心美力(Similac)、EleCare、Alimentum等三款嬰兒奶粉，部分產品有問題，應暫停使用。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA )17日發出警告，要求父母不要餵食嬰兒由亞培(Abbott)位於密西根州史特吉斯市(Sturgis)工廠生產的Alimentum、EleCare、心美力(Similac)三款，且有效日期在今年4月1日以後的奶粉，因為這些奶粉的生產受到汙染，目前已造成一名嬰兒死亡。

亞培表示，已經向外界宣布召回所有可能受到汙染的奶粉，包括海外；這些可能受到汙染的奶粉，其罐底的數字編號為22至37，並包含「K8、SH、Z2」等字樣，亦可到公司官網上確認；其他嬰兒產品則沒有受到影響。

亞培沒有透露有說有多少奶粉有問題，但該公司是全國最大的嬰兒奶粉製造商之一，其產品心美力更是美國乃至全世界最暢銷的奶粉品牌之一。

FDA表示，目前明尼蘇達、俄亥俄、德州 等三州報告四宗疑似食用這些奶粉而染病的嬰兒，其中一名嬰兒已經死亡；四名嬰兒中，一名感染沙門氏菌(Salmonella)，另外三名感染阪崎腸桿菌(Cronobacter Sakazakii)，此病菌甚為罕見，但是會造成多種嚴重併發症，威脅性甚高。

FDA表示，目前正與發生病例的相關州政府及聯邦機構合作調查此事，也正在調查位於史特吉斯、發現阪崎腸桿菌的工廠。目前FDA已在該廠房內發現可能有問題的產線，並指該廠房過去就有發生奶粉遭到細菌汙染的紀錄。

FDA副局長雅納斯(Frank Yiannas)表示，FDA正在努力就相關病例報告與各方合作調查，並承諾會盡速解決產品安全問題。

亞培則在新聞稿上說，公司珍惜父母對其產品品質的信任，承諾將盡一切所能解決問題，以維繫這樣的信任關係。