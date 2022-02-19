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民調：7.1%成年人自認是LGBTQ Z世代為增加主力

記者張聲肇／綜合報導
蓋洛普最新民調發現，7.1%美國成年人自認是同性戀、雙性戀等非異性戀者。圖為猶他州楊百翰大學的學生參加支持同志權利的抗議活動。(美聯社)
蓋洛普最新民調發現，7.1%美國成年人自認是同性戀、雙性戀等非異性戀者。圖為猶他州楊百翰大學的學生參加支持同志權利的抗議活動。(美聯社)

蓋洛普民調機構最新調查發現，7.1%美國成年人自認是同性戀、雙性戀等非異性戀者(LGBTQ)， Z世代(1997-2003出生達成年者)是增加的主力。

18日公布的這份調查報告指出，這比率比2012年初次做此類調查的結果多出一倍，也比2021年5.6%增加甚多。

這麼高的比率主要來自已成年的Z世代，有21%自認屬於LGBTQ族群；千禧年世代自認同性戀者有10.5%，X世代有4.2%，嬰兒潮世代有2.6%，傳統世代僅0.8%。86.3%成年人屬非LGBTQ族的一般異性戀者。

蓋洛普說，這是去年電話隨機抽樣，調查全國各地1.2萬成年人的結果。

蓋洛普資深編輯瓊斯(Jeffrey Jones)說，Z世代這麼高比例自認是同性戀或變性人等，反映了文化上大家漸能接受LGBTQ，以及老世代逐漸凋零，Z世代佔總成年人口比率升高兩個事實。

他說，Z世代成長於視同性戀為正常的文化，不再像從前要躲躲藏藏的，「行為與態度改變了，人口結構也改變了。」

Z世代中的LGBTQ族，雙性戀的比率最高，占15%，遠高於千禧年世代的6%。全國這一族群有57%自認是雙性戀。受調民眾對有關題目，可選擇複數(不只一個)答案。

Z世代自認為女同性戀、男同性戀、變性或「其他」的比例，也高於其他世代；2020年的調查只問到LGBT四類，還沒包括Q(Queer，酷兒或對自己性別認同感到疑惑的人)。今年是第一次讓受調民眾回答「其他」。

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