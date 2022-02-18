前內政部長辛基 被司法部調查指「濫職謀利又說謊」

前內政部長辛基任內利用職位推動蒙大拿州家鄉商業開發區的計畫，並對操守官員說謊，遭到司法部督察長調查但未被起訴。(美聯社)

前內政部 長辛基(Ryan Zinke)任內利用職位推動蒙大拿州 家鄉商業開發區的計畫，並對操守官員說謊，遭到司法部督察長調查。

據當局的調查報告，他上任時表示將結束自己和某非營利機構的關係，卻仍在任內繼續透過這個機構，推動蒙大拿州白魚鎮的旅遊開發計畫，部內操守官員詢問他有關問題時，回答內容「不正確、不完整。」

報告說，辛基甚至命令自己的幕僚幫他推動家鄉的開發計畫，這分明就是「濫用職權。」

前述非營利機構「大北方退伍軍人和平公園基金會」是他和其他人2007年成立的，目的是在加拿大邊境附近，離冰河國家公園40公里的白魚鎮建造滑雪 勝地，BNSF鐵路公司2008年捐了好幾英畝土地給基金會，建立這個公園。

2017年他上任內政部長時，表示會切斷和基金會的關係，不再替基金會做事，於是辭去基金會會長職務，但上任後仍持續不斷和開發商談判運用基金會名下的地產，建造名為95 Karrow的商業區，並計畫在裡面經營小型釀酒廠。

他出任川普內閣閣員前，是蒙大拿州國會議員；今年6月，共和黨在同一選區將舉行初選，他也投入選戰，爭取提名。

他的競選團隊說，內政部這項調查根本就是「政治暗殺」行動，虧了辛基家族的投入，鐵路公司才肯捐出國有地，讓當地小孩子有地方玩滑雪板。

報告說，辛基2017年3月辭去基金會會長後，仍繼續和開發商有聯繫，「辛基部長代表基金會和開發商至少有64封電郵和手機簡訊連絡，也通過多次電話，協商95 Karrow開發計畫。」其中涉及辛基要開發商把一塊地轉讓給和平公園，當作釀酒廠用地。