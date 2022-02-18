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特斯拉「幽靈剎車」投訴354件 官方調查涉及42萬輛

編譯孫梁／綜合11日電
特斯拉電動車行駛期間無緣無故地停在路上引發數百個投訴，國家公路交通安全管理局決定展開新一輪的調查，約涉及到41萬6000輛車。(美聯社)
特斯拉電動車行駛期間無緣無故地停在路上引發數百個投訴，國家公路交通安全管理局決定展開新一輪的調查，約涉及到41萬6000輛車。(美聯社)

特斯拉電動車行駛期間無緣無故地停在路上，已引發數百個投訴，國家公路交通安全管理局(NHTSA)17日決定展開新一輪的調查，約涉及到41萬6000輛車。

NHTSA表示，過去九個月接到車主354個「幽靈剎車」投訴，指2021和2022年款的特斯拉3型和Y型車在行駛中會出現「魔幻制動」(phantom braking)，但尚無人員受傷的報告。

這些被投訴的車上裝有部分自動駕駛輔助功能，包括自適應巡航控制與自動駕駛儀，以使車輛可自動剎車和轉向。但NHTSA接到的投訴說，車輛在高速行駛中會自動剎車，而無預警地快速減速是在一個階段內頻繁出現，車主擔憂可能造成追尾。

這是特斯拉車過去三年被第四次正式調查，以及2021年1月以來的第15次召回。NHTSA自2016年以來對特斯拉車至少調查了33起撞車事故，造成11人死亡，都是使用駕駛輔助系統引發的車禍德州奧斯汀一個車主2月2日投訴說，他的Y型車自動駕駛儀在公路上竟然沒有理由地反覆剎車。

特斯拉車的自動駕駛儀遇到停在路上的緊急車輛沒有停車，已造成十多起事故，導致一人死亡和17人受傷，NHTSA去年8月宣布調查。

NHTSA上周要求特斯拉公司召回美國市場近57萬9000輛車，因為車上的音箱可使車外的揚聲器發聲，影響鄰近的車輛與行人。

特斯拉公司最近召回裝配全自動駕駛功能的車輛，原因包括這些車在停車標誌前不能完全停下，而是緩慢前行；加熱系統不能快速將擋風玻璃清理乾淨；安全帶的扣繫裝置不發聲，致使不能發出沒繫安全帶的示警，以及行車期間觸屏上可自動播放電影，這些問題將通過網路軟體更新來解決。

非營利的汽車安全中心表示，NHTSA對特斯拉的執法行動令人鼓舞，但特斯拉公司不斷推出未經測試的行車軟體，反映出特斯拉公司存在嚴重的安全文化問題，NHTSA每每遇到投訴都是零打碎敲地調查，並不能真正解決問題。

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