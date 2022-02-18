密蘇里州擴大擁槍權 聯邦控告妨礙執法

司法部16日控告密蘇里州政府，指該州新法限制執法人員執行聯邦槍械管制條例的能力，危害公共安全。圖為密州州長帕爾森。(美聯社)

司法部 16日控告密蘇里州政府，指密州新法限制執法人員執行聯邦槍械管制條例的能力，危害公共安全。

密州「憲法第二修正案保護法」(SAPA)是全美近年最嚴格的槍枝權益州法，西維吉尼亞州 等至少八個州已通過類似法案，但密州法案尤其嚴格，允許自認擁槍權遭侵犯且可提出證據的市民，控告每一名涉入案件的地方執法人員，每宗案件分開計算。

司法部表示，密州共和黨 去年春季通過的這項法案，違反憲法崇高地位，州法不該凌駕於聯邦法之上。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)在此案送交堪薩斯聯邦法院後表示，「這項法案阻礙密州刑事執法行動，當局將確保州與地方執法人員保衛社區安全時不受限制。」

拜登政府官員揚言提告數月，最初支持聖路易(St. Louis)地方官員去年提起的訴訟，稱該法案影響執法單位遏止槍枝暴力案件驟增的能力。

司法部律師在訴狀中表示，密州法案已經「對該州轄區內的公安維護工作造成有害影響」。

密州檢察長施密特(Eric Schmitt)表示，「密州最高法院上周經過激烈辯論後，司法部提出另一宗訴訟，抨擊密州的憲法第二修正案(保護法案)權益。」

共和黨的施密特支持「憲法第二修正案保護法案」；他表示：「別搞錯，在這宗案件裡，我們有法律撐腰，我將會在法庭上擊潰拜登政府。」

密州「憲法第二修正案保護法案」招致許多執法官員批評，包括擁護「憲法第二修正案」的人士，指密州此舉可能危害公共安全。

密州基督教郡歐札克斯(Ozarks)共和黨警長柯爾(Brad Cole)去年形容，「這是糟糕的成文法」，呼應當地其他官員的看法。