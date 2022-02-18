攜槍闖關增多 重罰+禁飛呼聲再起

機場安檢站查出的槍枝愈來愈多，安全專家建議提高罰款，甚至將違規攜槍者列入禁飛名單。(美聯社)

機場 安檢站查出的槍枝愈來愈多，安全專家建議提高罰款，甚至將違規攜槍者列入禁飛名單。

去年機場查出5972把槍，打破2019年的最多紀錄，而且飛行旅客的人數遠不如前，去年查獲的槍有86%為子彈上膛。

除查獲的槍枝增多外，機上鬧事的旅客也在增多，民主黨國會眾議員 柏妮·柯爾曼(Bonnie Coleman)稱之為航空安全的兩大隱憂。

在隨身行李中攜帶武器違反聯邦法，但被查出後旅客很少遭到起訴，多是罰款1500元到1萬3910元。

在眾院運輸安全小組委員會的聽證上，機場管理人員和部分國會議員都認為應提高罰款。亞特蘭大 機場總經理表示，除提高罰款外，違反者還須接受槍枝安全課的教育，國會也應考慮將違規者列入聯邦禁飛名單，直至他們完成安全課程，並且取消他們參加的快速通關安檢計畫(PreCheck)。

佛羅里達州的共和黨聯邦眾議員吉梅內茲(Carlos Gimenez)表示，多數攜槍登機者是忘了行李中有槍，機場人員也證實，幾乎所有被查出的旅客都強調是忘了，而且高額罰款並不能減少查獲的槍枝數量。吉梅內茲說：「通過提高罰款來改變現實，目前無法知道是否有效。」但柯爾曼說：「很難相信每個被查出的人都是忘了，即使確實忘了，也仍是非法行為。」

亞特蘭大機場去年收繳的槍枝比任何機場都多，去年11月，一名旅客的隨身行李被攔下檢查後慌忙去抓，結果裡面的槍走火，造成機場大亂和關閉兩小時。

安檢人員查出槍後首先要檢查是否為失竊以及是否與犯罪有關，還要對旅客問話並報告聯邦調查局(FBI)，但很少會提出刑事指控，通常多為民事罰款。安檢人員有時會沒收槍，但不沒收的更多。接受檢查和問話的旅客常會耽誤航班，因此要等下班飛機，但機場卻因此而多了一位持槍人。

聯邦法准許子彈沒有上膛的槍作為托運行李登機，但必須放在上鎖的箱子裡，而且旅客須向機場報告。