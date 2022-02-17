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CNN執行長下台 緋聞女主角也請辭

記者顏伶如／綜合報導
有線電視新聞網(CNN)前執行長查克爾下台緋聞的女主角CNN行銷長艾莉森‧高樂斯特15日也請辭。( 美聯社)
有線電視新聞網(CNN)前執行長查克爾下台緋聞的女主角CNN行銷長艾莉森‧高樂斯特15日也請辭。( 美聯社)

有線電視新聞網(CNN)執行長查克爾(Jeff Zucker)本月初辭職，原因是與一名女性高層主管交往，卻對公司隱匿事實；查克爾緋聞女主角、CNN行銷長艾莉森‧高樂斯特(Allison Gollust)15日也已請辭。

CNN母公司華納媒體(WarnerMedia)執行長齊拉(Jason Kilar)在發給員工的備忘錄中指出，調查發現高樂斯特與查克爾雙雙違反公司規定。

高樂斯特辭職後，讓CNN引發醜聞風暴的三大核心人物──查克爾、高樂斯特，以及前當家主播克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)全部離職。查克爾與高樂斯特一開始接受內部調查時，均不承認兩人的交往關係，後來才坦承。

高樂斯特15日發表聲明表示，華納媒體的說詞「企圖對我報復，並想在媒體帶風向，掩飾他們過去兩周把事情處理得一團亂的事實」。

齊拉在備忘錄中指出，CNN的內部調查行動中，共計過濾了10萬多則簡訊及電郵，訪談40多名人員。

齊拉寫道：「我了解這個消息令人不安且失望，坦白說，也很難過。」他指出：「大家可能都感同身受。」

CNN三大巨頭的離開，正值CNN關鍵時刻。華納媒體準備與探索集團(Discovery Inc)合併，探索高層主管則準備對CNN節目安排與串流策略進行通盤檢討。

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