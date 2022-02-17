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川普白宮訪客紀錄 拜登令15天內交出

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統下令國家檔案和紀錄管理局必須在15天內，將川普任內白宮訪客紀錄交給調查國會暴亂的眾院委員會。(美聯社)
拜登總統下令國家檔案和紀錄管理局必須在15天內，將川普任內白宮訪客紀錄交給調查國會暴亂的眾院委員會。(美聯社)

紐約時報16日報導，前總統川普企圖阻止眾院調查1月6日國會暴亂事件特別委員會取得檔案的嘗試，再度失敗。拜登總統已下令國家檔案和紀錄管理局(NARA)在15天內將川普任內白宮訪客紀錄交給委員會。

報導指出，白宮15日已發函國家檔案局局長法里洛(David Ferriero)；根據紐時取得信函影本，信函是由白宮法律顧問芮姆(Dana Remus)具名；信中寫道，川普聲稱擁有總統行政特權，任內白宮訪客紀錄應予保密，但拜登已駁回川普說詞。

芮姆信中指出，由於狀況緊急，國家檔案局必須在15天之內，把川普任內訪客紀錄交給眾院國會暴亂調查委員會。

川普去年以擁有總統行政特權為由，阻止眾院調查委員會取得白宮檔案及文件，就曾被拜登打回票，後來川普興訟，結果敗訴。

芮姆信中寫道，國家檔案局必須像處理前一批川普任內白宮檔案文件一樣，迅速將白宮訪客紀錄交給眾院調查委員會；信中指出，總統行政特權的憲法保護，並不適用於阻止國會或社會大眾取得清楚證明企圖顛覆憲法的文件資料。

拜登與前總統歐巴馬均讓白宮訪客紀錄全面公開，但川普政府2017年4月宣布，白宮訪客紀錄將保密，因為涉及「國家安全」以及「每年數十萬訪客的個人隱私」；報導指出，川普政府將白宮訪客紀錄列為保密，讓外界難以判斷哪些金主、說客及倡議人士曾進到白宮與川普及川普幕僚接觸。

紐時報導，川普這回是否也將興訟讓白宮訪客紀錄延後曝光，目前不明。

拜登總統下令國家檔案和紀錄管理局必須在15天內，將川普任內白宮訪客紀錄交給調查國...
拜登總統下令國家檔案和紀錄管理局必須在15天內，將川普任內白宮訪客紀錄交給調查國會暴亂的眾院委員會。(美聯社)

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